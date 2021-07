STRAVIČNO! Nakon bolnog gubitka, Damir Kedžo doživio novi šok: ‘Sva sreća je da sam ja to saznao tek kasnije…’

Autor: Dnevno

Hrvatska pop-zvijezda Damir Kedžo (34) prije nekoliko je dana predstavio novi ljetni hit, točnije obradu pjesme ‘Vatra i led’, hit grupe Colonije, a konačno je, kao i ostali naši glazbenici, počeo pjevati pred publikom, što je mnogo značilo i njemu, ail i publici.

Tim povodom dao je veliki intervju za Večernji u kojemu je otkrio kako je novi ljetni hit pjesma uz koju je odrastao, te da se ista nekako nametnula kao logičan i odličan izbor. “Pjesma je to za koju sam osjećao da joj mogu dati nešto svoje”, kazao je Kedžo.

View this post on Instagram A post shared by DAMIR KEDZO (@damirkedzo)

Nažalost, uz sve lijepo što mu se dogodilo, Kedžo je ove godine izgubio baku. “Nosim se s tugom i prazninom svaki dan jer mi jako nedostaje. Cijeli moj život ona je bila tu uz mene i za mene, a danas, kada fizički nije tu, osjećam njenu prisutnost i dalje. Prepoznajem je u svemu što me naučila i što mi je dala”, kazao je.







View this post on Instagram A post shared by DAMIR KEDZO (@damirkedzo)

Kedžo se nedavno nosio i s jednom neugodnom situacijom. Naime ispre stana mu je ‘kampirala’ obožavateljica i to puna tri dana.









“Sva sreća je da sam ja to saznao tek kasnije, od menadžerice koja mi je rekla sve kada je završilo. Nije me nije htjela plašiti jer je bilo benigno. Ja pjevam i postojim da bih to dijelio s publikom, najviše volim druženja na koncertima, zajedničko pjevanje, ali važna mi je i komunikacija uživo ili, kako je to u zadnje pandemijsko vrijeme najčešće, putem društvenih mreža. Glazbom šaljem emociju, pričam priču. I najljepše mi je kada od publike koja to sluša čujem kako su one utjecale na njih i njihove živote, što su u pjesmi prepoznali. Volim kada se slikamo nakon koncerta i onda od svih čujem taj prvi dojam i komentare nakon koncerta, iskren i najvažniji. Jako mi je bitna komunikacija s ljudima koji me slušaju i dolaze na moje koncerte”, prokomentiroa je Kedžo koji je otkrio kako trenuno nije zaljubljen, iako je zaljubljive prirode.