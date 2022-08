STRAVIČNO! Glumicu Anne Heche je godinama silovao otac, inače homoseksualac i svećenik: ‘Prenio mi je genitalni herpes’

Tragično preminulu 53-godišnju glumicu Anne Heche publika najviše pamti po ulogama u klasicima devedesetih te po burnoj istospolnoj vezi s voditeljicom Ellen DeGeneres, no njezin je život prepun tragedija koje su je obilježile te je, prema vlastitu priznanju, odvele u pakao ovisnosti.

Prema intervjuima koje je Heche davala tijekom godina, njezin otac, Don Heche, baptistički svećenik i crkveni orguljaš koji je bio skriveni homoseksualac, silovao ju je i zlostavljao od vremena kad je prohodala do svoje 12. godine.

"Silovao me, gurao mi je ku*ac u usta, mazio me, stavio me na sve četiri i seksao se sa mnom", rekla je Heche za ABC News 2001. godine.





“Mislim da je djeci uvijek teško govoriti o zlostavljanju jer je to samo sjećanje. Nisam sa sobom nosila magnetofon… Nisam ništa klesala u kamenu… Svatko može pogledati i reći: ‘Pa kako znaš za sigurno?’ I to je jedna od najbolnijih stvari u vezi s tim. Ne znaš”, izjavila je.

Dobila je genitalni herpes od oca i nakon njegove smrti je mislila da ju je zarazio AIDS-om. Njezina majka Nancy odbijala je priznati seksualno zlostavljanje i njih dvije veliki života nisu bile u kontaktu. Nakon što je Heche 2001. godine objavila memoare nazvane “Call Me Crazy”, Nancy Heche je napisala da nije našla “mjesta među lažima i bogohuljenjima na stranicama ove knjige”.

Njezin najnoviji dečko, glumac Thomas Jane, s kojim se razišla 2020. godine, ali su ostali u prijateljskim odnosima, izjavio je nakon tragične nesreće da će se Heche “izvući”. Inače, njih su se dvoje upoznali na snimanju HBO-ove serije “Hung” koja se prikazivala od 2009. do 2011. godine.

Jane nije bio jedini javnosti poznati partner Anne Heche. Hodala je s mnogo starijim komičarom Steveom Martinom od 1994. do 1997., neposredno prije nego što je upoznala Ellen DeGeneres. Nakon što je prekinula s Ellen, udala se za snimatelja Colemana Laffoona, s kojim ima 20-godišnjeg sina Homera, ali su se razveli. Drugog sina Atlasa dobila je u vezi s glumcem Jamesom Tupperom.

Anne je rođena u Aurori, u američkoj državi Ohio, kao najmlađa u posrnuloj obitelji s petero djece. Njezin je otac umro 1983., nakon što je svojoj obitelji otkrio svoj tajni život.









“Bio je u potpunom poricanju sve do dana kada je umro,” rekao je Heche CNN-ovu Larryju Kingu 2001. “Znamo da je to dobio iz svojih gay veza. Apsolutno. Mislim da nije bio samo jedan. Bio je vrlo promiskuitetan čovjek i znali smo njegov stil života u to vrijeme”, pojasnila je.

Annein brat Nathan poginuo je s 18 godina, tri mjeseca nakon njihova oca, u prometnoj nesreći. Nathanov auto je “sletio s ceste i udario u stablo”, prema policijskom izvješću. Anne je, međutim, rekla kako vjeruje da je riječ o samoubojstvu.

U početku, kako bi se nosila sa svojom traumom, činila je sve što je mogla da pobjegne. "Pila sam, pušila sam, drogirala sam se, spavala sam s ljudima….", rekla je.









Pomogla joj je karijera. Heche je započela u mladosti u sapunicama. Glumila je jednojajčane blizanke Vicky Hudson i Marley Love u seriji “Another World” od 1987. do 1991. te je glumila u filmovima poput “Wag the Dog” i “Donnie Brasco”. Jedan od njezinih najvećih filmova bio je “Six Days Seven Nights” iz 1998. s Harrisonom Fordom.

Ellen DeGeneres je upoznala na dodjeli Oscara 1997. godine. “Vidjela sam najzanosniju ženu ikad kako stoji preko puta”, rekla je Heche 2001. “Zvala se Ellen DeGeneres. Zračila je. Mislim da u određenim trenucima u ljudskim životima jednostavno zračiš energijom i sjajem bajkovitosti. I to je bila ona”, opisala je.

Par je zajedno otišao kući, a Heche je rekla da je to “bio najbolji seks koji je ikad imala”.

“Osjećala sam se brižno… Osjećala sam se slobodnom izraziti dio sebe koji nisam mogla izraziti s muškarcem”, rekla je Heche, koja je rekla da nikada prije nije bila sa ženom. “Osjećala sam se senzualno i seksualno na način na koji prije nisam”, ispričala je.

Nakon njihova prekida, uslijedio je Annein medijski pad. “Nisam snimila film punih 10 godina”, rekla je o ishodu afere. Prekid je dominirao tabloidima u kolovozu 2002., kada je nesuvisla i brbljava Heche pokucala na vrata kuće nepoznate osobe u središnjoj Kaliforniji i na kraju je kolima hitne pomoći odvezena u bolnicu, nekoliko sati nakon što je njezina veza s DeGeneres završila.

“Nisam luda”, rekao je Heche kasnije za ABC News. “Ali to je lud život. Odgojena sam u ludoj obitelji i trebala je 31 godina da izbacim ludilo iz mene”, rekla je nakon incidenta.