STRAVIČAN ZLOČIN! Pronađena zadavljena popularna Miss Mercedes Morr, shrvana sestra tvrdi: ‘To je bio manijak koji ju je progonio!’

Stravičan zločin potresao je milijune, nakon što se doznalo da je popularna influencerica i manekenka s Instagrama zadavljena u vlastitom stanu, a pored nje je pronađen mrtav muškarac s višestrukim ozljedama koje su nanesene oštrim predmetom.

Janae Gagnier, poznatija kao Miss Mercedes Morr, pronađena je zadavljena u svom stanu u Richmondu, Texas, no policija nije pronašla znakove provale, ali je pronašla tijelo 34-godišnjeg Kevina Alexandera Accorta, za kojeg je mrtvozornik ustvrdio da je izvršio samoubojstvo nanošenjem višestrukih ozljeda oštrim predmetom, prenosi DailyMail.

BREAKING: Law enforcement has identified the man accused of murdering Mercedes Morr, as Kevin Alexander Accort. Investigators say after killing the Instagram model and well known houston native, he killed himself. Unknown what the relationship between the two pic.twitter.com/ZsCNDwUzYP

— Stefania Okolie (@StefaniaOnABC13) August 30, 2021