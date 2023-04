STRAVIČAN PRIZOR! Slađa iz Noćne more završila u bolnici, krv izbija iz zavoja: ‘Otišle su noge i svašta nešto’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Slađana Petrušić, domaćoj javnosti najpoznatija kao Slađa iz ‘Noćne more’ Željka Malnara, objavila je šokantan video na svom TikTok profilu u kojemu je otkrila da se ozbiljno i teško ozlijedila.

Na videu objavljenom na TikToku se vide njene noge omotane u zavoje, ali i krv koja je izbila iz njih.

“Nikad nisam lagala. Otišle su noge i svašta nešto. Budete čitali. Inače za u buduće, pa valjda me toliko poznajete i znate da nikad ne cvilim, to što vam nisam odmah sve rekla, to je jer me doktori svako malo zaj*bavaju. J*bem ti Tik Tok izazove!!!”, napisala je Slađa i tako otkrila kako je ozljeda posljedica TikTok izazova, no nije otkrila kojeg točno.





Istu objavu podijelila je na Instagramu uz fotografije zamotanih nogu, a pratitelji su joj uputili brojne poruške podrške uz želje za što bržim oporavkom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sladjana Sladja Petrusic (@petrusicsladjana)

Prije te objave Slađa je podijelila još jednu na kojoj se vidi da je ozlijedila i glavu te je oko vrata imala Schanzov ovratnik.









“Prvi izazov pa Dnevnik, a drugi direkt bolnica.Krenulo me jako na Tik Toku! “, napisala je

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Sladjana Sladja Petrusic (@petrusicsladjana)

Inače, prije nekoliko godina Slađa je šokirala javnost kada je na društvenoj mreži otkrila da je imala infarkt. U to vrijeme je radila kao voditeljica na sprskoj televiziji.

“Razlog što me ovih dana nema na televiziji je tihi infarkt koji sam preživjela na nogama. Došao je i vidio da nemam srce pa otišao. U životu nisam popila kap alkohola, ne pušim, ne pijem, ne drogiram se, ne jedem masno. Bavim se sportom. Doktor mi je rekao da moram na pretrage. Moram sve kroz šalu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sladjana Sladja Petrusic (@petrusicsladjana)

Narode želim vam reći: Daljinski u ruke umjesto trčanja, jer ja sam primjer da ne treba živjeti zdrav život”, pisalo je njenom postu, kojeg je brzo izbrisala.