Strana državljanka potjerala hrvatsku obitelj s plaže: Evo kako su reagirali komunalci i policija

Autor: Zlatko Govedić

Na našoj obali već dugo vremena postoji problem sa “šerifovanjem” i neredom, što je negativno utjecalo na vlasnike nekretnina uz obalu. U državi gdje se zakon često ne poštuje, svatko svojevoljno interpretira zakon kako želi, bez obzira na to je li domaći ili strani državljanin. Novi tužan incident povezan s uzurpacijom pomorskog dobra dolazi nam iz Turnja kod Zadra, javlja Morski.

Jedan Karlovčanin podijelio je svoje iskustvo s uzurpacijom pomorskog dobra. Naime, gospođa iz Austrije agresivno je pokušala istjerati njega i njegovu obitelj s plaže tvrdeći da je dio plaže gdje su postavili svoj suncobran njen vlasnički prostor.

Ta gospođa je čak uzela njegovu ležaljku i bacila je sa strane kako bi prisvojila taj prostor. Ona tvrdi da ima pravo na to, unatoč tome što nije hrvatska državljanka. Osobe poput nje svakodnevno zauzimaju plažu s ležaljkama, često ih i lancima vežući kako bi ih zadržale, bez obzira na dan ili noć.





Karlovčanin je platio 150 eura dnevno za boravak u Turnju, što znači da će za 10 dana boravka on ovdje ostaviti 1500 eura samo za smještaj. No, njegovo iskustvo nije ugodno jer ga ljudi oko njega maltretiraju, pa čak i prijete. To je dovelo do osjećaja nelagode i nesigurnosti. Čak se i njegovo dijete osjeća nesigurno te ne želi izlaziti zbog nasilnog ponašanja ljudi na plaži.

Karlovčanin ističe da nije usamljen u svojoj borbi s ovim problemom. Drugi su ljudi, uključujući Slovence, imali slične probleme. Jedan Slovenac doživio je sličan incident kada ga je netko napao zbog korištenja plaže.

S obzirom na situaciju, Karlovčaninu je savjetovano da pozove komunalne redare i policiju kako bi riješio problem.

Međutim, ispostavilo se da komunalni redar trenutno nije dostupan, a policija je došla relativno kasno i nije poduzela konkretne mjere. Pokazali su razumijevanje za situaciju i rekli da će intervenirati ako se slična situacija ponovi te da je rješavanje takvih slučajeva zapravo posao komunalnih redara.

Karlovčanin izražava svoje razočaranje i frustraciju zbog lošeg iskustva koje je doživio na godišnjem odmoru. Njegovo iskustvo iz Turnja dodatno naglašava potrebu za boljim sustavom upravljanja pomorskim dobrom i osiguranjem poštivanja zakona kako bi se osigurala pravičnost i sigurnost za sve posjetitelje plaža.