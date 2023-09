Stole o paklu droge: ‘Drugi su umirali i živjeli kao biljke, a Bog je imao neki drugi plan za mene’

Autor: Barbara Grgić

Uspjeh, slava, karijera, svjetla reflektora, autogrami, fotke za Instagram, masne pare. Sve je to nekoć bilo dio života repera Marina Ivanovića. Ipak, svaka priča ima dvije strane, a kada svaki bubanj utihne i svjetla se ugase, glazbenik je tonuo u raljama droge, nemorala i drugih opijata.

Istinsku je sreću pronašao tek kada je odlučio, na neki način, ubiti sebe. Ostati bez dijela sebe koji bi ga ubio da ga on sam nije ubio prvi. Obratio se Bogu, a on ga je obukao u odijelo novog čovjeka, dao mu je smisao i okrenuo njegov život za 180 stupnjeva.

Punih 20 godina bio je ovisnik o kokainu

No, put do slobode nije bio lak. Borba s drogom trajala je punih 20 godina, a promjena je počela – odlaskom u zajednicu Cenacolo.





“Prošao sam u 20 godina ovisnosti svašta, od psihijatara, egzorcista, terapija, ludnice, komune… Sve što možete zamisliti. Uvijek kažem da je droga savršena stvar s najkatastrofalnijim posljedicama na svijetu. Meni se puno puta dogodilo nešto ružno, ali Bog ima neki drugi plan sa mnom. Mene je iz predoziranja iz umiranja, vraćao među žive. Shvatio sam da mi samo Bog može pomoći, da nema drugog načina. Iskreno sam molio Boga i otišao sam u Cenacolo. Jako mi se svidjelo ono što je majka Elvira rekla – Cenacolo ne liječi drogu nego uzroke zbog kojih se drogiramo. To mi je bilo izvrsno”, prisjeća se reper.

Istaknuo je kako prvih pet komuna koje sje prošao nisu bile vjerske nego terapijske.

“Sa svim svojim iskustvom mislim kako duboku ovisnost može okončati samo Bog. Ovisnost je bolest duha i ne liječi se da pucneš tri puta prstima, popiješ kuru tableta i ozdraviš. To su i posljedice emotivnih ožiljaka, kompleksa, ljutnje iz djetinjstva… te samo malo po malo dragi Bog liječi. Vjerovao sam da će mi Bog pomoći da se izliječim nakon 20 godina od ovisnosti”.

Susret s roditeljima nakon komune jedva zna opisati

Tijekom života u komuni, morao se svega odreći.

“Nisam vidio roditelje prvih deset mjeseci. Takvo je pravilo zajednice, a ponekad i do godinu dana. Iz svijeta u kojemu sam svašta napravio, krao, lagao, zapalio, imao najveće probleme koje si možete zamisliti, moraš se suočiti sam sa sobom. A roditelji za to isto vrijeme zacjeljuju svoje rane u svojoj intimi. Susret, nakon tih deset mjeseci, tako je emotivan da je gotovo neprepričljivo. Zagrlio sam ih toliko snažno da se potom nismo puštali”, bio je iskren Marin.

‘Morao sam ubiti svoj ego’

Kako je i sam rekao u više navrata, u samom je početku bio vjernik samo u teoriji.









“Bio sam vjernik u teoriji, rođen sam na dan ukazanja Gospe. Pričao sam o tome često, no to je bila uglavnom moja jedina poveznica s vjerom. Umrtvljivao sam se svojim nedostacima. Prije svega, da bih postao vjernik, morao sam ubiti svoj ego jer sam bio zaista veliki egoist”.









Nakon izlaska iz Cenacola, vjeru je počeo prakticirati svakodnevno.

“Svoju produhovljenost vidim u tome da ne prođe ni pola sata u danu, a da ne pomislim na Boga. Početak i kraj svake moje misli su Bog, Gospa i molitva. Svaki put pokušavam da u svakoj odluci, pa čak i pogrešnoj, osjetim kako Bog živi u meni. Puno mi je pomogla i predstava koju izvodim (‘Stara škola kreka – iz tame u svjetlo’). Pisao sam je u maloj kapeli u Bariju svake noći na molitvenom klanjanju dok sam bio u komuni. Moje su se molitve preslikale u tekst monodramu. To su redovi koje sam proživio. Smisao svega je što mi je Bog pomogao da preživim sve što sam preživio, dok su ostali ovisnici oko mene umirali, da bih ispričao te redove koje sam na koljenima pred Njim pisao i da to predstavlja za mene svjedočanstvo i molitvu koja me drži da ne posustanem”, posvjedočio je Stole.