‘STOKA NEODGOJENA!’ HRVATICA U OČAJU TRAŽI POMOĆ: Kako se riješiti gostiju koji nikako da odu kući, pljušte savjeti!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Sigurno ste se bar jednom u životu susreli s gostima koji baš nikako nisu shvaćali da je došlo vrijeme da krenu svojoj kući, a s takvim problemom suočava se jedna Hrvatica svaki put kad njena sestrična i njen suprug dolaze u goste. No, ovaj put situacija je dodatno kompliciranija pa je žena zamolila za pomoć na društvenoj mreži oko toga kako se riješiti gostiju.

“Rodila sam prije desetak dana. Sestrična koja živi u Njemačkoj dolazi za vrijeme uskršnjih praznika u Hrvatsku i planira doći vidjeti bebu. Problem mi je što ona, njen suprug i djeca ne znaju na vrijeme otići kući. I uvijek kasne. Dođu oko 18 h i ostanu do 23 h.

Moje starije dijete je umorno, nije naviklo biti budno do 23 h i uz to pazi na sestričninu neodgojenu djecu. Oni skaču svuda, trče, jednom riječju divlji su.





Sestričnin suprug se napije i ne da se kući, samo priča i priča, a nije ni ona ništa bolja. Nemaju nikakvog razumijevanja ni za moje dijete ni za svoju djecu. Ona je navalila da sada dođe jer je kupila odjeću za bebu male veličine i kada bi čekala ljeto, beba bi to prerasla pa bi morala ponovno kupovati drugo.

Suprug i ja smo već isprobavali razne metode da im damo do znanja da je vrijeme da idu kući, rekli da je dijete umorno i rekli u koliko sati inače ide spavati, da sljedeći dan suprug ide na posao i rano se budi, ali oni na to ne reagiraju, boli ih briga i samo im je važno da pričaju. Mi ne pokrećemo nove teme u nadi da će ići kući, ali ni to ne pomaže jer oni imaju još puno stvari za izgovoriti. Pa ako netko ima neku dobru metodu kako ljudima poput njih dati do znanja da je vrijeme da odu kući”, opisala je žena situaciju u Facebook grupi Mamine tajne anonimne i javne.

Žena nije dugo morala čekati na savjete. Bilo je smiješnih, šokantnih, ali i nekih koji zvuče poprilično učinkovito. Primjerice, neki su u komentairma spomenuli kako takvim gostima ne bi posluživali alkohol jer bi tako gosti duže ostali, a bilo je i dosta onih koji su otkrili da svojim gostima direktno i jasno daju do znanja kada je vrijeme da idu svojim kućama, ukoliko sami ne vide da više nisu dobrodošli.

“Kažeš fino lijepo svratite na kavu sutra, mi sada imamo dijete stavit spavat, mali je umoran isto. Lijepo kažeš ljudima hvala što ste došli, ali imamo raspored takav i takav, tu je beba, tu su i drugi ajd doviđenja”, Pa što te boli kifla ‘oće se uvrijediti, isto stoka neodgojena – što imaš masirati ljude ne znam koliko dugo”, “Nek’ vam muž tijekom večeri kaže: “Ženo, idemo spavat, možda bi gosti išli doma”, “aJ bih im rekla da je vrijeme da odu, ako ne reagiraju donijela bih im njihove jakne”, “Isključite struju, prekidač..tamo ono u hodniku”, “Ili ih i strpite jednu večer ili im recite da ne dolaze i mirna Bosna”, “Recite im da dođu ranije popodne, pa valjda će i otići ranije”, neki su od stotina komentara ispod objave.