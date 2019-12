ŠTO VIDITE NA OVOJ FOTOGRAFIJI? Ono što ste prvo ugledali, otkrit će skrivenu stranu vašeg karaktera!

Autor: Dnevno

Nemojte dugo gledati u ilustraciju već neka to više bude prvi dojam. Ono što prvo vidite otkriva neke zanimljive detalje o vama!

Riječ je o geštalt psihologiji, koja se temelji na razlici cjeline i njezinih sastavnih dijelova.

Što ste vi prvo ugledali na ovoj ilustraciji?

1.Drvo

To pokazuje kako je u svojem životu previše oslanjate na razum i logiku. To je pozitivan stav koji vas čini rođenim vođom. Sposobni ste dobro sve organizirati i voditi ljude oko sebe. Mnogima ste nadahnuće i ljudi vas rado slijede. Nadareni ste rješavati komplicirane probleme i izglađivati nesuglasice. Ipak, morali bi se ponekad opustiti, jer malo predaha ne znači da nećete doći do cilja, baš suprotno. Također, sasvim je u redu ponekad pogriješiti, ali iz toga treba nešto naučiti.

2. Majmun

Za vas se može reći da ste vrlo kritični, i prema se bi i prema drugima. Vi očekujete da svi oko vas napreduju vašom brzinom, da se trude koliko i vi… Volite dijeliti savjete i svoja mišljenja, i čak ih nametati drugima. Znate biti jako tvrdoglavi. Za vas je osjećaj gubljenja vremena noćna mora pa je to razlog zašto si uvijek nađete nekog posla, pa makar to ponekad i ne nema previše smisla. Prepuni ste dobrih ideja i zračite inteligencijom zbog kojeg vas ljudi katkad ne razumiju.

3. Lav

To što ste prvo ugledali lava pokazuje da moć zrači iz vas i skloni ste često slijediti svoje instinkte. Drugima to može izgledati pomalo divlje, a tim stavom ponekad možete povrijediti ljude oko vas. Vrlo ste odlučni i naporno radite – time dokazujete da ste čovjek kojeg treba imati u blizini. Kada odredite neki cilj, vi idete prema njemu bez obzira na sve. Niste skloni primati savjete od drugih, čak ni od bliskih ljudi kojima je iskreno stalo do vas. Morali bi shvatiti da je dobro ponekad dopustiti drugima da vam pomognu, život bi vam bio puno lakši. Timski rad je itekako važan za uspjeh.

4. Ribe

Vi se ne zamarate previše time što će biti sutra, niti onime što je bilo jučer. Vi živite za sadašnji trenutak i optimistično vjerujete kako će sve biti dobro. Naravno da ne ispadne uvijek sve dobro, ali pokušavate ne gajiti mržnju prema nekome i ljude gledate kao važne karike vašeg života.