‘ŠTO VEĆI DEKOLTE, VEĆI OSMIJEH’ Ovaj je detalj zbunio mnoge gledatelje na sinoćnjem nastupu popularne grupe, a sada smo dobili i objašnjenje!

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Grupa Feminnem nastupala je u subotu navečer u showu ‘Zvijezde pjevaju’ i izvela pjesmu ‘Trending’ s kojom su pobijedile na 70. Zagrebačkom festivalu. Djevojke su priredile sjajan nastup i pritom još bolje izgledale. Pamela, Neda i Nika bile su odjevene u vojničkom stilu, a netom prije nastupa dijelile su fotografije i videe na svom Instagram profilu.

Baš zato, mnogi su obožavatelji primijetili da se Neda presvukla tik pred izlazak na pozornicu, točnije da ima drugu majicu na sebi. Ipak, promjena outfita bila je tek prividna jer je Pamela kasnije otkrila da su, zajedničkim snagama, majicu tek malčice prekrojile.

”Malo smo je prenamijenile dodacima” napisala je Pamela, a potom se javila i Neda koja je kazala ”Fora mi je što ste primijetili promjenu. Što veći dekolte, veći i osmijeh” napisala je Neda uz šaljive emotikone.





U nedavnom intervjuu, djevojke su nam otkrile da i nisu previše pomodne te se ne opterećuju estetskim trendovima koji se stalno iznova izmjenjuju. ”Važno je znati prihvatiti sebe”, kako nam je rekla Neda.

“Ponekad se pogledam u ogledalo potpuno nezadovoljna odrazom, a ponekad sam toliko zadovoljna sobom da mi odraz ne igra ulogu. Apsolutno nisam pomodna i uspješno odolijevam svim trendovima i korekcijama. Najteže je prihvatiti sebe, ali to je ujedno i najveći čovjekov uspjeh tako da za sebe mogu reci da sam vrlo uspješna haha. Meni je to sve skroz nebitno. Uređujem se samo za nastupe i pojavljivanja. Curama također nije previše bitno premda malo više paze što će obuči iako to i nije tako teško“ kazala je Neda.