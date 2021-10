Što se događalo u emisiji ‘NU2’? Stanković pročitao poruku s mobitela svoje supruge zbog koje se molio Bogu

Autor: T. Š.

Voditelj i urednik Aleksandar Stanković (51) umalo je prvi put u 20 godina bio primoran otkazati popularnu emisiju ‘Nedjeljom u 2’ u kojoj je kao gost najavljen karlovački tehnički inovator Albert Gajšak. Naime, Stanković je osjećao da je njegova prehlada neobična, te je odlučio napraviti kućni test na koronavirus koji se pokazao pozitivnim.

U razgovoru s kolegicom, novinarkom Majom Sever, odlučio je voditi emisiju iz vlastitog doma preko Skypea. Iako ništa nije odavalo dojam da se oko voditelja u trenutku snimanja emisije događa nešto neobično, za Gloriju je kasnije otkrio da u njegovom domu nije bilo nimalo mirno, no sve je spasila supruga Željka.

Poruka supruzi

Prvo je Stankoviću mobitel otkazao poslušnost, te je morao uzeti suprugin. A onda je krenulo. Naime, voditelj je bio svjestan da bi svaki poziv prema suprugi mogao prekinuti snimanje emisije, zbog čega je putem društvene mreže zamolio sve koji poznaju njegovu suprugu da ga ne zovu, ali poruke nije zaustavio.

U jednom trenutku usred emisije, na suprugin je mobitel stigla poruka zbog koje se voditelj jedva sudržao ostati miran.

“Moramo se napit‘ kad završi ova korona”, stajalo je u poruci namijenjenoj Stankovićevoj supruzi. Nasmijao sam se u sebi i molio Boga da ta osoba slučajno ne nazove.

No, to nije bilo sve što ga je umalo omelo. U trenutku kad je vodio emisiju, probudio mu se dvogodišnji sinčić Mark, koji je poželio odmah otići tati, no i tu je situaciju uspješno riješila supruga.

Sako, košulja i trenirka

Da je ova situacija zabavila cijelu obitelji otkriva i činjenica što je voditeljeva kćer Una (9) nacrtala logo emisije koji je trebao stajati na zavjesi iza voditelja.

Za Gloriju je otkrio i ono što je mnoge zanimalo – je li uz košulju i sako odjenuo i hlače ili je ipak, s obzirom na situaciju, odlučio iskoristiti trenutak za neku ugodniju odjeću – sumnje su se obistinile. Kao i mnogi i Stanković je ostavio tek privid muškarca u odijelu. Naime, uz košulju i sako nosio je donji dio trenirke.









Kakav djed!

Nakon emisije dogodila se još nešto što je oduševilo ekipu ‘Nedjeljom u 2’. Naime, jedan simpatičan djed javio se Stankoviću s posebnom molbom.

“Poštovani g.Stankoviću. Zadnja emisija u kojoj je gostovao Albert Gajšak mi je bila odlična! Možete li mi odgovoriti gdje bih mogao naći “kit” za izradu koji je prezentirao g.Gajšak gostujući u vašoj emisiji? Naime, ja sam jedan dida koji je unuka pratio od vrtića do polaska u školu, sada je u trećem razredu. Mi smo veliki dio vremena provodili u kojekakvim popravcima i slaganjima tako da je on u vrtiću kada se nešto pokvarilo od igračaka rekao “sa didom ćemo popraviti”. Ta sklonost mu je ostala do sada, a ja bih volio nabaviti taj “kit” pa da možda stvorimo nekog novog Gajšaka jednog dana. Zamolba je neobična, ispričavam se, ali vrijedi pokušati. Zahvaljujem!”, poručio je gospodin.