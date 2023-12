Što se događa između Severine i Filipa? Pjevačica usred emisije otkrila sve

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U polufinalnoj večeri Superstara članica žirija, Severina Vučković odlučila je komentirati nagađanja o tome da je u vezi sa svoji mproucentom, Filipom Miletićem. Učinila je to nakon nastupa Vanesse Kralj, koja je izvela Magazinovu pjesmu “Ne tiče me se”, što se baš i nije svidjelo Tončiju Huljiću.

“Ako sam prošli put rekao da si djevojčica, sad si narasla. Imaš mogućnost transformacije”, započeo je Tonči, a onda otkrio zašto mu se nije svidjelo što je Vanessa odabrala pjesmu Magazina.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SUPERSTAR (@superstarcroatia)

“Ne volim kad drugi pjevaju pjesme koje ja napišem napišem točno za taj tip vokala, za tu osobu”, rekao je Tonči Huljić i dodao kako pjesme koje tako napiše, točno odgovaraju osobnosti osobe koju joj je namijenio i to u točnom vremenskom trenutku.

“Kakvo crno dijete?! Žena zmaj!”

Filip je odlučio komentirati Vanessin izgled što je šokiralo Niku. “Dok si nastupala, ja sam guglao. Imaš jeftine letove za Split. Pametno birana pjesma”, rekao je Filip te dodao: “I za kraj, kakvo crno dijete s tim čizmama i s tim outfitom! Žena zmaj”, pohvalio ju je Filip.

Potom se obratila Severina koja je prije komentara Vanessi imala nešto drugo za reći.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SUPERSTAR (@superstarcroatia)

“Ja moram reći jednu stvar koja me dugo muči, a to je da nemam nikakve veze s Filipom i nismo u vezi”, rekla je Severina, na što je Tonči dobacio: “I to te muči”, a kad mu je pjevačica potvrdno odgovorila, Tonči je kroz smijeh rekao: “Ona muči!”









“Prekriženi Filip”

“Ja mislim da svako žensko dite koje se rodi, treba dobit isprintanu Filipovu sliku i prekriženo kao ne'”, rekla je Severina na što se sam Filip iznenadio. Okrenuo se pjevačici i pitao je: “Što je s tobom?” a Huljić se nastavio šaliti: “Jel’ i za muško i za žensko dijete?” pitao je Severinu.

U jednom trenutku dok je žiri komentirao Vanessu i njenu potencijalnu karijeru, Filip je ustvrdio kako pritom gleda samo poslovnu stranu, a Severina mu je dobacila: “Eto, zato nismo skupa!”

Zanimljivo, u jednom trenutku voditeljica Antonija Blaće rekla je za Severinu da je ‘Filipova’ na što je on komentirao kako u svakoj šali ima nešto istine.