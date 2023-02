‘ŠTO NIJE U REDU S VAMA?’ Twitter gori nakon pobjede Leta 3: ‘Diskvalificirajte Hrvatsku s Eurovizije’

Hrvati ne prestaju s komentarima na ovogodišnju Doru – pljušte kritike na voditelje, pobjednike, jedino što se donekle hvali je sama scena i rasvjeta. No, čini se da nismo jedini koji na koje je ovogodišnja Dora ostavila snažan dojam.

Fanovi Eurosonga na Twitteru komentiraju naše pobjednike, a među njima mnogi strani fanovi traže diskvalifikaciju Hrvatske.

“Odmah diskvalificiriajte Hrvatsku ili barem pjesmu”, “Želim Hrvatskoj nula bodova na Eurosongu”, “Hrvati, što ste to napravili? Ako se ovo kvalificira u finale, bit ću jako uzrnemiren”, “Što nije u redu s vama?”, “Nova godina, novi neprolazak Hrvatske u finale”, “Zar Hrvatska namjerno pokušava sabotirati svoje šanse na Eurosongu?”, “Druge države se barem trude”, samo neke su od upućenih kritika.





Ipak nisu svi strani fanovi ovog natjecanja uputili kritike. Ima mnogo onih koji su odušeljeni hrvatskim predstavnikom te Hrvatskoj predviđaju pobjedu.

“Ovo je najbolja pjesma koju Hrvatska šalje na Eurosong u zadnjih nekoliko godina”, “Pjesma se obrušava na Lukašenka i Putina. Obožavam”, “Hrvatska će pobijediti na Eurosongu”, “Najjača pjesma Hrvatske u posljednjih nekoliko godina”, “Jasno je da Eurosong više nije glazbeno natjecanje. Politika je. Zato Hrvatska ima šanse da dođe u top 5”, smatraju drugi.

Podsjetimo, Let 3 nadmoćno je pobijedio ovogodišnju konkurenciju s pjesmom ‘Mama ŠČ!’ Imali su ukupno 279 bodova, dok su drugoplasirane Harmonija disonance osvojile 155 bodova.