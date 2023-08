Što napraviti kad vam prazna ležaljka zauzme mjesto na plaži? Stigao odgovor na vruće pitanje

Autor: Z.S.

Mnogobrojni turisti i na hrvatskom Jadranu susreli su se problemima vezanima za ležaljke kada bi došli na plažu. Koncesionari su ih u brojnim mjestima poredali tik uz more ili u hladu te su s njima ‘okupirali’ plažu pa onima koji ih ne žele unajmiti zagorčali boravak. A ove godine se naplaćuju skuplje nego ikad pa smo čitali da su ponegdje i po 40 eura po danu.

“Ovog ljeta se to primijetilo iz prostog razloga što su svi digli cijene pa onda malo ljudi ide i na te ležaljke pa ih vidimo praznijima nego što su one to inače. Međutim ako vi dobijete koncesijsko odobrenje ili sad po novom dozvolu za korištenje pomorskog dobra u neku svrhu vi ste dobili korištenje za neku svrhu a niste dobili mogućnost ograđivanja tog prostora bilo čime. Drugim riječima, vi ako imate 30 ležaljke a imate npr. petero ljudi koji su na ležaljkama onih 25 mora biti uskladišteno na nekom prostoru”, kazao je za RTL Direkt urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar.

Možemo je maknuti

“Možemo li maknut ležaljku? Apsolutno, možete donijeti svoju ležaljku, zamijeniti je postojećom, a ako vam netko radi probleme oko toga možete nazvati policiju da vam asistira u uklanjanju stvari koje tu ne pripadaju. Dakle, najam ležaljki – da, prodaja sladoleda ili pića – da, ali samo po uvjetima iz koncesijskog odobrenja odnosno po novome dozvole”, dodao je.





Ljudi to ne znaju uglavnom? Evo sad bi trebali znati. Koga zvati kad se dogodi takva situacija? Svaka općina bi trebala imati komunalnog redara. Sve više ih radi reda na plažama. Vlasnici apartmana kažu svom gostu da može raditi što hoće i oni to onda i rade. E sada, mnoge komunalne jedinice ujutro dođu oko 6, 7 sati i onda sve to fino stave na kamion i stave na društvene mreže i kažu: Dragi turisti, evo ovo vam je sad tu i nalazi se tamo i tamo i to je to. Znači, sve što je ostavljeno na plaži se može smatrati napuštenim predmetima”, pojasnio je te je rekao ponešto i o onima koji ručnicima rezerviraju mjesta na plaži.

“Čuvanja na plaži nema. Da se razumijemo, u Hrvatskoj je to zabranjeno. Nema rezervacija, nema privatiziranja, znači ništa ne možete raditi na plaži da se ponašate ili bilo gdje na pomorskom dobru kao da je to nečije vlasništvo, makar i privremeno”, poručio je.