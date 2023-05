ŠTO LJUDI OČEKUJU? Talentirani Marko o radu u fast food restoranu: ‘To tako ne funkcionira, vrlo rano sam to shvatio’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Mladi Marko Bošnjak sa samo 19 godina ostvario je zamijećen uspjeh na hrvatskoj glazbenoj sceni, i to pogotovo kada je prošle godine završio na drugom mjestu na Dori, iza pobjednice Mije Dimšić. Nedavno je priznao da do kasno radi u jednom fast food restoranu na zagrebačkom Črnomercu, a u razgovoru za Top Radio otkrio je kako se osjeća oko toga da kao glazbenik mora raditi dodatan posao da bi preživio.

“I dalje radim gdje radim. Ne znam što ljudi očekuju, da s 19 godina imam tri firme? Moram raditi neke poslove koje rade u većini slučajeva ljudi mojih godina,” rekao je Marko. “Na mom poslu su svi mladi ljudi koji su apsolutno kreativni, apsolutno talentirani, ali imaju takvu situaciju da si moraju zaraditi neki novac. Super je što postoje fast foodovi koji će zaposliti mlade ljude i dati im priliku. Bilo bi super da neki drugi poslodavci na drugim mjestima isto tako žele zaposliti nekog mladog tko ima želju za radom i trudom.”



Smatra da ljudi žive u zabludi što se tiče života od glazbe: “Nije ovo Amerika. Možeš ti biti poznat, imati ljude koji te prate i podržavaju, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas. Može se živjeti u Hrvatskoj od glazbe samo što ja evo trenutno nemam takvu situaciju i imat ću ju ako sve bude kako treba.” Kaže također kako bi najgore bilo da samo očekuje od ljudi da mu plaćaju za njegovu karijeru i postojanje. “To tako ne funkcionira, vrlo rano sam to shvatio,” dodao je.

‘Ja sam Eurosong fanatik’

Marko je također priznao kako mu je drugo mjesto na Dori ipak teško palo, ali i kako misli da ljudi imaju krivu predodžbu o tome što zapravo znači nacionalni izbor pjesme za Eurosong. “Tamo ideš da bi ti pjesma prošla na Eurosong, tamo ne ideš promovirati svoju pjesmu. Mislim da 90 posto ljudi koji se i prijave imaju samo želju za tom pozornošću i da ispromoviraju svoju pjesmu što je apsolutno validno,” rekao je, no kaže kako kod njega nije ista situacija.









“Ja kao Eurosong fanatik to gledam totalno drugačije i za mene to nije običan festival na koji ideš ispromovirati svoju pjesmu. Ja to shvaćam deset puta ozbiljnije i zbog toga me to toliko pogodilo jer sam jedan od onih koji znaju kada je koja država pobijedila, koja država je pjevala koju pjesmu, kakav je sustav glasanja,” otvoreno je priznao. Kaže kako je za odlazak na Doru potrebno specifično stanje uma: “Mislim ako se ide na Doru da se treba ići s mindsetom ‘okej, idem tu pobijediti jer je cilj da na Eurosongu isto ostvariš dobar rezultat’. Onda moraš baš vjerovati u svoj projekt,” zaključio je.