ŠTO JE S MAJOM I GRUBNIĆEM? Ponašali se kao mala djeca u kinu!

Ja sam zaista bogat čovjek jer imam predivne prijatelje. Bodrili su me protekla 4 mjeseca, bili su mi najveća podrška na svijetu, s veseljem su pratili svaki moj plesni korak… Zbog plesa i obaveza ja nisam imao vremena za naša vesela druženja. Razmišljao sam kako da im se bar malo zahvalim i kako da provedemo ugodnu večer zajedno… Pala mi je sjajna ideja na pamet-KINO!!! 📽🎬🍿 Ali želio sam ih samo za sebe i da možemo raditi sve što nam padne na pamet, a da ne smetamo nikome… Upravo tako je i bilo, jaaaako jako zabavno i veselo… Kao mala djeca u kinu… 🥰 Hvala @blitzhrvatska što ste moje želje pretvorili u stvarnost i što ste mi omogućili da sa svojim prijateljima provedem nezaboravnu večer…preeeeee Cool je imati cijelo kino samo za sebe… 🎉🍿🎉🍿🎉🍿🎉 #NeverOrdinary 🕺🏻