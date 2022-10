‘ŠTO JE OVO BILO?’ Snimka kralja Charlesa postala viralni hit: Pogledajte kako je dočekao premijerku Truss

Snimka kralja Charlesa III. prilikom prijema premijerke Liz Truss postala je viralni hit i to zbog načina na koji je novi britanski kralj pozdravio i dočekao premijerku.

Naime, kralj je u srijedu navečer primio premijerku Truss na njezinu prvu tjednu audijenciju, a snimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje prve trenutke od naklona premijerke uz riječi Vaše Visočanstvo, dok joj Charles dobacuje: “Opet ste ovdje?”

”Veliko mi je zadovoljstvo”, rekla je Truss, a Charles se čuo kako govori: ”Draga, o draga. U svakom slučaju…”

Mnogi su primijetili izraz Trussinog lica zbog čega su na društvenim mrežama počeli pisati kako se sigurno i sama zapitala: “Što je ovo bilo?”. ”Ovo je sve”, pišu tviteraši.

“Politička nespretnost i nenamjerna komedija u svom najboljem izdanju”, komentar je dr. Jennifer Cassidy, irske spisateljice i mentorice na Sveučilištu Oxford.

A scene straight from the Office.

Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”

King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”

Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.









pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 12, 2022