ŠTO GLEDAMO U SVIBNJU? Novi filmovi i serija u kojoj možemo uživati već danas!

Serija je spin-off Netflixove uspješnice Bridgerton, a fokusirat će se na uspon mlade kraljice Charlotte do istaknutosti i moći.

The Gentlemen’s League (nova epizoda)

The Rise of Phoenixes (nove epizode)

Barbie: It Takes Two (nove epizode)

AY: Spotting the Difference

Dance Brothers

Nestali: Živi ili mrtvi?

Queen Cleopatra – 10. svibanj

Kao posljednja egipatska faraonka, Kleopatra, bori se zaštititi svoje prijestolje, obitelj i ostavštinu u ovoj dokumentarnoj drami koja uključuje rekonstrukcije i intervjue sa stručnjacima.

11. svibnja

Arini by Love.inc

Ti i ja i ja

One Night Stand

Aum!

Royalteen: Princeza Margrethe – 11. svibanj

Nakon skandala s maturalnom večerom, princeza Margrethe žudi za normalnim životom dok se bori zadržati svoju savršenu fasadu dok se nosi s obiteljskom dramom.

¡Que viva México!

Ultraman (treća sezona)

Queer Eye (sedma sezona)

12. svibnja

Why didn’t I tell you a million times?

Mulligan

The Mother – 12. svibanj

U ovom akcijskom trileru Jeniffer Lopez će glumit će žensku ubojicu u misiji da zaštiti svoju kćer, koje se odrekla prije mnogo godina.

13. svibnja INKSYLAND Concert 15. svibnja Made in Chelsea (druga sezona) 16. svibnja

Anna Nicole Amith: You Don’t Know Me – 16. svibanj

Od vrhunca manekenske slave do tragične smrti, ovaj dokumentarac dat će uvid u privatan život Anne Nicole Smith iz perspektive njezinih najbližih.

17. svibnja

Fanfic

Bilježim se sa štovanjem

Doktorica Cha

Nova škola (druga sezona)

McGregor zauvijek – 17. svibanj

Conor McGregor svojim je brutalnim udarcima i samodopadnim karakterom, postao je jedna od najvećih zvijezda UFC-a. Ova uzbudljiva dokumentarna serija prati njegovu dinamičnu karijeru.

18. svibnja

Kitti Katz

XO, Kitty – 18. svibanj

Netflix je napokon svoje gledatelje mlađe generacije odlučio počastiti jednom urnebesnom tinejdžerskom serijom. U funkciji spin-offa Netflixove franšize ‘To All The Boys’, nova serija usredotočuje se na život samouvjerene, provokativne tinejdžerice Kitty Song Covey koja na svom putu odrastanja shvaća da još uvijek mora puno toga naučiti o životu.

19. svibnja

Bayi Ajaib

Mladi i poznati Afrikanci (druga sezona)

Selling Sunset (šesta sezona)

Muted – 19. svibanj

Sergio nije progovorio otkako je ubio svoje roditelje prije šest godina. Sada, psihijatar namjerava otkriti što se točno dogodilo kroz uvrnutu istragu.

22. svibnja

Životinjski slučajevi (nove epizode)

24. svibnja

Tvrdi momci

Majčin dan

25. svibnja

FUBAR – 25. svibanj