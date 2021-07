ŠTO ĆE REĆI ‘SELO’?! Vampirica Olja ne odustaje od Rogoznice! Otkrila što je učinila samo zbog njega!

Autor: Dnevno

Splitska vampirica Olja Einfalt Mihovilović (58) ostala je neugodno iznenađena nakon što joj je prošli tjedan “Air Serbia odbila promijeniti datum povratne karte pod izlikom da je sve to jedna karta, iako na svojim internetskim stranicama drugačije reklamiraju”, požalila se Olja koja nije imala PCR test.

Naime, Olja se pokušala ukrcati na let za Beograd no, djelatnici zračne luke u Kaštelima nisu je pustili zbog toga što nije imala negativan PCR test na koronu. Razočarana cijelom situacijom počela je tražiti način da ipak odleti u Srbiju no, nije uspjela, piše Slobodna Dalmacija.

No, nakon što je plan za odlazak u Srbiju propao, Olja se bacila u nove pustolovine. Naime, nova najveća želja joj je upoznati bivšeg muža Doris Pinčić (32), Borisa Rogoznicu (31).

“Volim slušati njegove pjesme, a na festivalu sam mu prišla iz prijateljskih razloga, da mu kažem kako smo možda čak i rođaci jer imam rodbinu u njegovu mjestu. Tamo kod Rogoznice i oko Sukošana. Međutim, prepao se kad me vidio s bičem u ruci, ne zamjeram mu”, rekla je Olja.









Od svog plana neće odustati, a na Instagramu je objavila i fotke na kojima drži mobitel u ruci dok na zaslonu stoji Borisova fotografija.

“Evo danas sam odlučila napraviti pletenice samo za njega, da mu u tako ležernom izdanju pošaljem pusu iz Splita”, izjavila je za Slobodnu Dalmaciju.