Što će biti u slučaju smrti princa Philipa? Kraljica bi mogla napraviti dvije velike iznimke, jednu je napravila za Dianu!

Autor: Dnevno.hr

Kraljica Elizabeta II. silno se radovala velikoj proslavi 100. rođendana njenog supruga princa Philipa koja se trebala održati u svibnju, no planove je poremetio odlazak princa Philipa u londonsku bolnicu. Buckinghamska palača o svemu se i službeno oglasila, te je potvrdila kako je princ zadržan u bolnici radi liječenja infekcije, dok je u samu bolnicu otišao jer se nije osjećao dobro.

Iako iz kraljevske obitelji stižu vijesti kako princ Philip dobro reagira na terapiju, brojni fanovi kraljevske obitelji boje se prinčev život, a zbog čega se postavilo pitanje i što će biti nakon njegove smrti, a ubrzo je New Idea pojasnio protokol u slučaju takvih nemilih događaja. Dvije pak velike iznimke, mogla bi napraviti kraljica Elizabeta II., onu koja se tiče njenog pokopa i drugu u samo Buckinghamskoj palači.

Vijest o njegovoj smrti britanskoj naciji i svijetu najprije prenosi BBC i glasnogovornik dvora putem priopćenja, a potom i putem društvenih mreža.

Na dvoru se proglašava osam dana žalosti te se očekuje od svog osoblja u palačama da žaluju za princom. Tijekom tog perioda sve britanske zastave u Velikoj Britaniji moraju biti spuštene na pola ‘koplja’ – izuzev one na Buckinghamskoj palači. Međutim, očekuje se da će kraljica napraviti iznimku i narediti da se i ta zastava spusti na pola koplja, kao što je to učinila i nakon smrti princeze Diane, a zbog golemog pritiska javnosti koja je to zahtijevala.

Princ Philip ima pravo na dostojan pokop koji će financirati porezni obveznici, no to navodno nije njegova želja. On navodno ne želi sprovod koji će prenositi televizija i ne želi da se od toga radi ‘cirkus’. Očekuje se da će umjesto toga njegovo tijelo ležati par dana u palači St. James, gdje je ležalo i tijelo princeze Diane prije pokopa. Javnost ga neće moći vidjeti, kao što neće moći vidjeti ni trenutak kad će se njegovo tijelo polegnuti u grob u vrtovima Frogmore u okolici dvorca Windsor.









Philip svoj vječni počinak neće imati na istom mjestu kao kraljica Elizabeta, koja će biti sahranjena u Westminsterskoj opatiji, gdje leže i prijašnji britanski kraljevi i kraljice, ali i kraljičina obitelj, iako je moguće da Elizabeta prekrši to pravilo i naloži da je pokopaju pored supruga u Frogmore vrtovima.

Kraljica će imati pravo na 30 dana žalovanja prije nego se u potpunosti vrati na svoje kraljevske dužnosti.