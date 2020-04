Što će biti s EPK Rijeka? Direktorica: ‘Izuzetno je teško suočiti se s ovim što se događa’! Obustavlja se veći dio aktivnosti

Autor: Dnevno

Zbog pandemije virusa i nemogućnosti daljnjeg provođenja kulturno-umjetničkih programa kroz razdoblje koje je u ovom trenutku nemoguće definirati, privremeno se obustavlja većina aktivnosti projekta Rijeke – Europske prijestolnice kulture 2020, izvijestili su iz Grada Rijeke.

Izrađen je prijedlog upravljanja projektom u uvjetima krize: tvrtka RIJEKA 2020 nastavit će obavljati nužne poslove s minimalnim brojem zaposlenih kako bi se dovršile isplate obaveza vezanih uz do sad održane programe te pripremili oni programi koji će se moći održati kada mjere izolacije završe. Prijedlog plana izradili su Grad Rijeka i RIJEKA 2020, a jučer je dostavljen Ministarstvu kulture i Primorsko-goranskoj županiji te predstavlja temelj za daljnje razgovore o provedbi projekta. Taj plan ujedno će biti i temelj za nastavak razgovora o definiranju financijskog okvira i plana provedbe dijela programa.

“Pandemija korona virusa na grubi je način dotakla čitav svijet, duboko promijenila način na koji živimo te natjerala ljude na strepnju i povlačenje u osamu, izolaciju i izbjegavanje društvenih kontakata. U prvom planu rada svih nacionalnih vlada i svih razina upravljanja društvom, nalazi se zaštita ljudskih života i zdravlja čovječanstva. Posredno, posljedice koje ova pandemija ostavlja na gospodarstvo i ekonomiju nesagledive su, a time teret ove krize nose, i još će dugo nositi, mnoge i različite društvene djelatnosti. Kultura iz ovog izvanrednog stanja nije izuzeta. Nije ni projekt Europske prijestolnice kulture”, stoji u priopćenju.

Ono što je, napominju, zasad izvjesno jest “činjenica da će proračunska sredstva planirana za provedbu EPK programa biti smanjena jer se smanjuju prihodi javnih proračuna zbog mjera poduzetih u kontekstu pandemije virusa”.

Smanjenje broja zaposlenih i ostalih troškova

“Kako bi se tijekom razdoblja u kojem je privremeno onemogućena provedba programa spriječilo stvaranje gubitaka u tvrtki RIJEKA 2020, donesena je odluka o kolektivnom višku 59 zaposlenika uz osiguranje mogućnosti povratka na postojeća radna mjesta kada se za to stvore uvjeti i potreba za obavljanjem određenih poslova. Riječ je o timu uglavnom mladih, pametnih i energičnih ljudi koji su kroz godine pripremanja ovog projekta izgradili stručna znanja i stekli golema iskustva u području kulturnog menadžmenta i popratnih aktivnosti poput financija, marketinga i komunikacija. Iako je privremena i traje do ponovne uspostave programskih aktivnosti, ova mjera uštede grubi je udarac COVID 19 krize direktno u srce najvećeg europskog i hrvatskog kulturnog projekta”, navodi se u priopćenju Grada Rijeke.

U tvrtki RIJEKA 2020, informiraju iz Grada Rijeke, “ostat će zaposlen samo manji broj ljudi koji će raditi na dovršetku poslova i isplata financijskih obaveza vezanih uz programe i druge aktivnosti provedene do sredine ožujka, kao i na različitim nužnim pravnim, financijskim i administrativnim poslovima”. Također, taj uži sastav nastavlja raditi na programima, njihovom preoblikovanju i prilagodbi novim uvjetima, odnosno pripremi za provedbu kada to bude moguće.

Što će biti s EPK?

Rijeka je kao EPK pripremila kulturno-umjetnički program koji je u 2020. godini trebao predstaviti hrvatsku kulturu Europi, a u Rijeku i na šire područje PGŽ dovesti niz vrhunskih europskih i svjetskih umjetnika i približiti domaćoj publici aktualnu europsku kulturu. Utemeljen na sedam programskih pravaca, riječki EPK projekt u pripremljenim programima nosi poruke o prihvaćanju različitosti, o nužnosti hrabrog suočavanja s razdobljima moći i povijesnim temama Rijeke i Europe, te sagledava budućnost Rijeke i Europe.

Kroz pojedine programe razmatra se i budućnost rada u vremenu brzih mijena i novih tehnologija, a projekt je ponudio i nova privremena arhitektonska rješenja uz more i rijeku Rječinu kojima je ideja, privremenom preobrazbom, oživljavati zapuštene i nedodirljive prostore u centru grada. Za djecu su planirane kazališne predstave, izložbe, festivali, kreativne radionice i još mnogo toga. Na širem području PGŽ aktivirano je 27 zajednica građana i mještana koji su pripremili svoje programe i uspostavili suradnje s 27 europskih gradova, mjesta i organizacija. Na području Kvarnera, postavljanjem trajnih umjetničkih radova, planirana je kulturno-turistička ruta Europske prijestolnice kulture. Međutim, svi su ovi programi privremeno u mirovanju, a odluke o tome što će se od planiranog, te kada i u kojem obliku, moći izvesti – tek predstoje.

Europska dimenzija projekta

Osim daljnjeg rada na projektu s ciljem održavanja dijela programa tijekom 2020. godine, kada to dopuste mjere borbe protiv virusa, Rijeka je u komunikaciji s irskim Galwayom ostavila otvorenom i mogućnost da se dio programa realizira u 2021., paralelno s programima drugih prijestolnica.

No, o tome institucije Europske unije trebaju donijeti službeni stav jer se ne radi samo o tehničkom pitanju vremenskog produžetka, nego i o pitanju održavanje europske dimenzije projekta u uvjetima onemogućenih putovanja i u kontekstu izglednog smanjivanja domaćih proračuna za programe oba EPK grada u 2020. U tom smislu, bilo bi nužno da europske institucije formiraju i poticajne mjere za kulturnu suradnju na europskoj razini, ukoliko se u ovim projektima želi zadržati snažna europska dimenzija. Pritom treba imati na umu da EPK projekti na kulturnoj razini najviše doprinose jačanju europskog identiteta, osjećaju zajedništva i solidarnosti na europskoj razini, a ove će vrijednosti biti važne i u prevladavanju mnogih društvenih posljedica krize.

Emina Višnić: Izuzetno je teško suočiti se s ovim što se događa

Emina Višnić, direktorica projekta EPK, poručila je: “Izuzetno je teško nakon godina pomnog planiranja i koncipiranja ovako zahtjevnog projekta, u samo nekoliko tjedana napraviti kompletnu reviziju svega, suočiti se s činjenicom da se neki programi nikada neće moći realizirati, kao i s neizvjesnošću po pitanju mogućnosti i vremena realizacije mnogih drugih programa. Učinili smo najbolje što smo mogli i pritom uzeli u obzir i to da očuvanjem određenih programa, čuvamo ujedno i domaću kulturnu scenu i domaću kreativnu produkciju. To je u ovom trenutku jedna od naših odgovornosti u situaciji koja se događa. Kroz reviziju programa, osim otkazivanja pojedinih dijelova, ponudili smo i mogućnost uvođenja novih programa koji će se tematski ticati COVID 19 krize jer ako itko, onda kultura i umjetnost imaju potencijal anticipirati novo doba koje dolazi nakon ove epidemije i ponuditi perspektivu novih načina uspostave društvenih odnosa.

Ključno je sada osvijestiti da EPK iako ne može postići sve planirane ciljeve, sigurno može odigrati značajnu ulogu fokusirajući se na društvene učinke projekta, na lokalnu zajednicu i domaću kulturnu scenu. Istovremeno ne treba zanemariti da projekt EPK i za hrvatski turizam može odigrati važnu ulogu, ponuditi sadržaje i poruke koje će pomoći ponovnom vraćanju posjetitelja u naša mjesta i gradove, na naše obale i otoke. Konačno, iako je održavanje europske dimenzije projekta bitno otežano, nadam se da će institucije Europske unije prepoznati značaj ne samo EPK projekta nego općenito europske kulturne suradnje kao nositelja buđenja osjećaja europskog građanstva i solidarnosti, koji će nam itekako biti potreban jednom kad se pandemija počne povlačiti, te u tu svrhu osigurati konkretne financijske mjere.

Obersnel: Od EPK projekta ne odustajemo, ali ga moramo sagledati na novi način

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel ovim povodom je poručio: “Zaustavljeni smo u trenutku u kojem smo na području kulture i umjetnosti tek trebali u punini pokazati svoju povezanost s europskim bogatstvom različitosti i ujedinjenost s Europom u porukama prihvaćanja, slobode i otvorenosti. Nažalost, umjesto kulture i manifestacija koje su trebale nositi širinu pogleda iz Luke različitosti, glavni nastup je preuzela pandemija virusa koja je paralizirala svijet. Primorani smo donositi bolne odluke, no one predstavljaju jedino trenutno moguće ponašanje u odgovornom praćenju ove krize. Od EPK projekta nismo odustali i ne odustajemo, ali ga moramo sagledati na novi način. U tom kontekstu želim podsjetiti na izvornu ideju kojom je Rijeka ušla u kandidaturu i ponijela titulu EPK, na neprocjenjivo vrijedno nasljeđe projekta koje se ne očituje samo u infrastrukturnim objektima. Znanja, vještine, angažman i dosadašnji trud svih članova tima Rijeke 2020. apsolutno su vrijedni i zapaženi i tim je teža odluka koju smo morali donijeti, no nadam se i vjerujem da će svi članovi dosadašnjeg tima koji budu spremni na daljnju suradnju, biti ponovo pozvani u projekt kada okolnosti dopuste realizaciju dijela programa.”

Ivan Šarar: Pripremili smo teren da Rijeka postane bolji grad

Pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar o novonastaloj situaciji kaže: “Osim u tvrtki Rijeka 2020. privremeno će se obustaviti suradnje i s dijelom ljudi u kulturnim ustanovama Grada koji su zaposleni zbog rada na provedbi EPK programa. U ovom trenutku želim izraziti zahvalnost svima u operativnom timu EPK projekta na čelu s direktoricom, zbog golemog posla odrađenog u pripremanju projekta i vođenju njegove realizacije. Svi zaposlenici tvrtke Rijeka2020 projekta, kao i suradnici u ustanovama te brojni vanjski suradnici, velikim su uloženim trudom pripremili teren da Rijeka postane bolji grad. Imali smo, a da to možda nismo ni slutili, kratki EPK medeni mjesec na početku projekta, pokazali smo beskompromisnost riječke, hrvatske i europske kulture. Na žalost, sada ne možemo nastaviti prema planu, ali zbog znanja i iskustava koje smo svi stekli proteklih godina siguran sam da će vrlo skoro biti prilike da pokažemo što možemo.”