‘STJUARDESAMA NIJE DOPUŠTENO RAZGOVARATI O TOME!’ Princ Harry odjurio natrag Meghan: Zanimljivo je gdje su ga smjestili u crkvi

Vojvoda od Sussexa vratio se u Kaliforniju nakon što je uhvatio let British Airwaysa nekoliko sati nakon očeve krunidbe. Princ Harry stigao je u međunarodnu zračnu luku Los Angeles oko 19:30 sati po lokalnom vremenu odakle se otputio kući na susret sa sinom na njegov rođendan.

Princ Archie je u subotu napunio 4 godine i proveo je dan s majkom Meghan, vojvotkinjom od Sussexa, u njihovu domu u SAD-u. Stjuardese British Airwaysa potvrdile su da je Harry bio na letu, ali su rekle da im nije dopušteno razgovarati o njegovu putovanju.

Vojvodino pojavljivanje na krunidbi označilo je njegovo prvo javno pojavljivanje uz kraljevsku obitelj otkako je kritizirao svoju obitelj u kontroverznim memoarima “Spare”. Na krunidbi je sjedio u trećem redu u Westminsterskoj opatiji, a bio je smješten dva reda iza svog brata princa od Walesa.

Harry je čavrljao sa sestričnom princezom Beatrice i njezinim suprugom Edoardom Mapellijem Mozzijem dok je u subotu ulazio u crkvu. Također je kimnuo i nasmiješio se gostima dok je išao iza njih, hodajući sam opatijom.

Everytime they try to embarrass Harry?they create amazing historical images that say it all🎉🎉🎉#WeLoveYouHarry #GoodKingHarry #Coronation #ConANation pic.twitter.com/S6dRJvbCln

— Brazen Hussey shi4ni (@Shi4ni) May 7, 2023