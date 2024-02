Stjepan Hauser pokazao kako ugađa svojoj partnerici: ‘Ti si pravi Don Juan’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Violončelist Stjepan Hauser osobito je popularno ime u medijima. Prije nekoliko godina to je bilo zbog grupe 2Cellos, koja se u međuvremenu raspala. Hauser je ovih dana zauzet pripremama za turneju ‘Rebel With a Cello’, no poseban fokus javnosti ipak izaziva njegov privatan život – i to osobito ljubavni aspekt.

Svojedobno je medijske stupce punio vezom sa pjevačicom Jelenom Rozgom, s kojom je prekinuo 2017. godine. Od tada je mnoge nesumnjivo zanimao njegov status, o čemu glazbenik nije često govorio. Prije nekog vremena, pak, počeo je intrigirati javnost objavama fotografija na kojima prisno grli crnokosu Ukrajinku Mariju, s kojom i sada provodi vrijeme.

Naime, na njenom Instagram profilu osvanule su nove zajedničke fotografije. Na njima Stjepan i Marija zagrljeni poziraju ispred raskošnog bazena okruženog palmama. “Jedan i jedini”, napisala je tajanstvena crnka, što su mnogi shvatili kao natuknicu da su u vezi. Ispod objave stali su se javljati fanovi sa svojim iskrenim mišljenjima o navodnom paru.

View this post on Instagram A post shared by Mariia (@marivessa)









“Koliko je već princeza u njegovoj palači”

“Njoj je najvažnije da se pojavi u skupim hotelima gdje može zasjati pored slavnih. I svima pokazati svoj lažni osmijeh”, “Bio je sa drugom ženom prije pet dana”, “Hauser odaje dojam da je ženskaroš”, “Još jedan ugovor?”, “Koliko je princeza već u njegovoj palači”, “Nisi samo majstor violončela, već i slavni Don Juan”, “Ona za sebe misli da je najbolja”, samo su neki od komentara.









Iako dugotrajna nagađanja nijedno još nije potvrdilo, Stjepan je na svojem profilu sam pozirao ispred istog bazena. “Uskoro dolaze velike najave”, zaintrigirao je opisom te ponovno potaknuo brojne glasine. Sve je krenulo sredinom prošle godine, kada su fanovi primijetili da je u posljednjih nekoliko objava Stjepan bio upravo u Marijinom društvu.

I dok se neki pitaju hoće li Stjepan konačno potvrditi svoju vezu sa Ukrajinkom, druge zanima nešto drugo. Nekolicina pratitelja zapitala se gdje je Benedetta Caretta, atraktivna 27-godišnja Talijanka. Mediji su ih počeli povezivati nakon nekoliko uspješnih suradnji, no čini se kako je njihov odnos ipak bio samo poslovne naravi.