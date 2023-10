Stjepan Božić ovako se povezuje sa sinom tinejdžerom: ‘Mi to kužimo, žene ne’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivši boksač Stjepan Božić svojim vještinama u ringu stekao je gotovo pa svjetsku slavu. Ovaj umirovljeni sportaš i danas se u slobodno vrijeme bavi boksom, ali samo na treninzima.

A čini se kako je na jedan trening poveo i svojeg 16-godišnjeg sina Dominika.

“Drago mi je da korisno troši vrijeme”

Dominik se ocu pridružio u sportskoj dvorani, gdje je pokazao znatno umijeće te naizgled lako držao korak s ocem, što možete pogledati OVDJE.





“Meni je drago da je tu u dvorani, što korisno troši vrijeme, što ne baulja po cesti s kojekakvom ekipom, to su sad te godine, ne. Drago mi je da smo se povezali, lijepo je,” priznaje Stjepan za domaće medije.

Sa bivšom suprugom u dobrim je odnosima

“Tu kod nas isto na klubu u treningu isto znaju doći klinci sa svojim tatama i zajedno raditi trening, ipak je to naša muška stvar, mi to kužimo, mame to ne kuže,” dodaje.

Podsjetimo, Dominikova majka je Angelina Halambek, s kojom je boksač bio u braku šest godina. Iako je od razvoda prošlo više od desetljeća, bivši supružnici i danas imaju korektan odnos.

“Znate, dvoje ljudi kad se rastane, ne rastanu se zato što se vole, rastanu se zato što su neki problemi. Bez obzira na bilo što se desilo između nas, zbog njih naš odnos mora biti dobar,” smatra Stjepan, koji je sa Angelinom dobio i sina Mateja.