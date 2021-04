STIŽE PRINOVA! Omiljeni hrvatski reprezentativac sa zaručnicom čeka prvo dijete!

Autor: Š. P.

Nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car i njegova zaručnica, pravnica Adriana Đurđević čekaju prvo dijete, a za Story otkrivaju da su spremni za novo životno poglavlje.

“Hvala vam od srca na čestitkama! Osjećam se jako dobro, u drugom sam tromjesečju i moram priznati da sam samu sebe iznenadila koliko sam opuštena i poletna. Ima u meni nešto drukčije, ali više to osjećam emocionalno nego fizički”, rekla je 28-godišnja Adriana u intervjuu.

“Znamo spol naše bebice, ali to bismo u ovom trenutku zadržali za sebe”, kaže Ćaletina zaručnica.

Par je u ožujku objavio zaruke, i to na Adrianinu Instagramu, na kojem je svijetu pokazala zaručnički prsten.

“Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always”, napisala je tom prigodom Adriana Đurđević.