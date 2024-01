Stipe Božić o jednom više ne govori: ‘U ratu sam svašta vidio, ali ovo mi je veći ožiljak’

Autor: Barbara Grgić

Prošlo je više od 15 godina od kobnog 30. kolovoza 2007. kada se gašenje požara na Kornatima pretvorilo u najveću tragediju u povijesti hrvatskog vatrogastva u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Od ukupno trinaest vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, dvanaest ih je poginulo na licu mjesta ili preminulo u bolnicama, a jedini koji je preživio bio je tada dvadesettrogodišnji Frane Lučić iz Tisnog.

‘Bili su to strašni trenuci’

Tragedije se svake godine prisjeti i Stipe Božić, proslavljeni hrvatski alpinist koji je među prvima stigao na mjesto strašne nesreće, no Stipe je o njoj odlučio više ne pričati.

“U ratu sam svašta vidio i bio ranjen, ali na meni su najveći ožiljak ostavili Kornati. Tada sam bio osobno ranjen, tri mjeseca ranije poginuli su moj sin i nevjesta i baš sam bio u nekako napetom stanju. Kada smo nas trojica, Srđan Vrsalović, Mladen Mužinić i ja, pošli s posadom helikoptera nismo ni znali točno u što krećemo. Dobili smo dojavu da nekoj grupi vatrogasaca treba pomoć, da ih se treba evakuirati iz vatrenog okruženja. To nije zvučalo predramatično u dojavi. Kada smo ih locirali, bilo je strašno kada sam pogledao dolje. Nisam ni trebao sići, ali kada sam vidio koliko je mrtvih, morao sam se spustiti, vidjeti može li se kome pomoći. To su bili strašni trenuci, nije mi uopće drago, ni nakon toliko puno godina, o tome govoriti jer će se uvijek naći netko tko bolje od mene zna što se i zašto tamo dogodilo. To je najveća negativnost našega društva – što su svi pametniji od onih koji su stvarno nešto učinili. Ja gdje god dođem, drugi meni tvrde što je bilo, ja ne znam što bih rekao i zato više ništa i ne govorim. Toliko o Kornatima”, ispričao je jednom prilikom.

‘Ne mogu slušati razne teorije urote’

Iza toga je ispričao i zbog čega više ne ide na obljetnice.

“Bio sam dosta puta. Najmanje osam puta, ali više ne idem. Ne mogu više slušati razne teorije urote i priče o kornatskoj tragediji koje se nadograđuju iz godine u godinu. Svi su prepametni, svi sve znaju i svi se nameću sa svojim teorijama. Ono što je najgore, tim ljudima koji su poginuli na Kornatu više nema pomoći i treba ih pustiti da mirno počivaju”, kaže Božić.