‘ŠTETA JE UČINJENA’ Tony Cetinski nakon optužbi da je kupio COVID potvrdu: ‘Nema meni više pomoći’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevač Tony Cetinski u novom je intervjuu progovorio o ljubavi sa suprugom Dubravkom, koju je oženio čak dvaput, te se dotaknuo transplatacije kose – tretmana zbog kojeg je morao otići van Hrvatske.

Tony i Dubravka vjenčali su se 2014. u Las Vegasu, a nakon toga svoju su ljubav pred Bogom ozakonili prošle godine u Opatiji.

‘Ja ne znam, ali ovo u crkvi je bilo najbitnije. Ovo drugo je sve bilo za javnost, za vas da imate šta pisati, snimati, a ovo u crkvi je nama bilo najmilije. U crkvi je prvi put rekla da i to je taj jedini što najviše brojim, ovo drugo je sve bilo iskreno i sve super, ali ta crkva, to nam je pečat najvažniji, to je bio trijumf naše ljubavi i tu smo najsretniji bili.





Ali gle, nikad ne znaš što život nosi, ali kako smo ona i ja krenuli, sad će bit 10 godina, kao da smo prekjučer prohodali, stvarno se osjećamo svježe’, rekao je za Dnevnik.hr pa dodao kako je njihova ljubav sve veća, iako on baš i nije ‘idealan’ kako bi se htio predstaviti.

‘Bože moj, naravno da ima uspona i padova, ljudi se nađu na sredini kad je neki nesporazum, ali mi nikad ne legnemo u krevet da smo se posvađali’, govori Tony.

Istrijanin je jedan od zaposlenijih glazbenika u Hrvatskoj, a zbog pretrpanog rasporeda nije se uspio pravilno hraniti te je ‘nabacio’ nekoliko kilograma.

‘Možda bi netko rekao sad da sam lažno skroman, ali nema se tu više šta popravit, šteta je učinjena, gotovo je to. Znaš kad te pitaju u dućanu: ‘Gospodine, možemo li vam pomoći?’ Ja kažem ‘nema meni više pomoći!’…gledam L, pa XL, sad već gledm XXL, ali dobro sad, još se dobro držim’, kazao je.

Ispričao je više o sve popularnijem zahvatu kod muškaraca kojem se on nedavno podvrgnuo – transplataciji kose.









‘Idem do kraja sad kad sam već stavio, napravit ću frizuru kao Don King, onaj boksački menadžer ili kao Kramer iz Seinfileda, ono ludo, jer meni se odmah kovrča pa ne znam šta ću s njom, ja ne volim to fenirati, najsretniji sam bio kad sam imao ono za brijanje glave, ćelav, još namažeš s kremicom lubanjicu’, kazao je te otkrio koliko je postupak transplatacije kose bolan.

‘Svaki put je bolno kad je anestezija, ono kasnije ne osjetiš puno.’