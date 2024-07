Stela iz ‘Ljubav je na selu’ priznala što se dogodilo Tomislavu: ‘A lijepo sam mu rekla’

Bivša kandidatkinja 14. sezone showa ‘Ljubav je na selu, Stela Pavičić, nedavno je zaplovila u bračnu luku s Tomislavom Skejićem kojeg je i upoznala u emisiji. Između njih se dogodila ljubav već za vrijeme snimanja, a svoju su ljubavnu priču nastavili i nakon showa. Par je nakon vjenčanja medeni mjesec iskoristio kako bi upoznali ljepote jadranske obale, a trenutno svoj godišnji odmor provode u Crikvenici.

Stela je iznijela doživljaje s medenog mjeseca, te priznala kroz smijeh: “Iscrpila sam ga do maksimuma”, a prokomentirala je i zajednički provod s obitelj. ”Bili smo i sa sinekom mojim, no sada se baka ponudila pričuvati malog tako da je kod nje”, rekla je Stela RTL-u.

Osim o ugodnim doživljajima otkrila je i o nezgodi koja se desila njenom suprugu. ”Tomislav je izgubio prsten kada smo bili na Omišlju. Jako volim divlje plaže, gdje ima privatnosti, tako da smo išli na jednu takvu, a on je otišao plivati u dublje more dok sam se ja sunčala. Kako je zaronio, tako je ostao bez prstena”, ispričala je Stela.

‘Lijepo sam mu rekla, no nije me poslušao’

Dodala je i kako mu je rekla da ne ide s prstenom u more te je opisala kako je izgledala njegova potraga.”Lijepo sam mu rekla, no nije me poslušao, tako da je dva sata s maskom za ronjenje tražio prsten dok sam se ja sunčala i zezala ga s plaže… U blizini su bili njemački turisti, pa sam mu rekla da njih pita jesu li možda izronili prsten ili da mu pomognu, no on se ljutio kako neće jer ne zna njemački jezik. Nakon što sam mu ja rekla kako se navedeno upita na njemačkom jeziku, nije htio pitati… A moram ga malo zafrkavati”, našalila se Stela.

Stela je rekla kako joj prsten nije bitan jer su materijalne stvari prolazne, a ono najbitnije što ostaje je ljubav. Stela i Tomislav svoju su ljubav pronašli u showu, a o njihovom se braku govorilo još u rujnu prošle godine, međutim desila im se obiteljska tragedija koja je to odgodila. “Tata mu je imao smrtni slučaj u obitelji pa mu ni majka nije spremna za veće slavlje. Zato smo sve malo odgodili. S obzirom da sam ja veliki ljubitelj ljeta, odabrali smo ljeto. Što se tiče gostiju, napravili smo već popis. Više-manje će to biti članovi uže obitelji i prijatelji. Znači, ništa preveliko.”, rekla je Stela.

Druga opcija za vjenčanje bio je kolovoz, međutim zbog zdravstvenog stanja Stelinog oca bili su primorani ubrzati planove. “Tata mi se jako razbolio, htjela sam da i on sudjeluje u svemu. Nisam znala hoće li on moći na ljeto biti prisutan. Sada je već nepokretan i čudo je da je ostao živ. Imao je i moždani udar”, ispričala je Stela.

Budući da nisu htjeli preveliko slavlje pozvali su samo najužu obitelj, ali Stela je rekla kako će to jednog dana možda nadoknadit. “Možda jednog dana bude nešto veće, primjerice obnova zavjeta”, rekla je Stela. Otkrila je i kako je vjenčanicu morala kupiti u što kraćem roku te kako je za nju štedjela dva mjeseca.