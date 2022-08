‘STAVI TRI PRSTA U GUZICU I PJEVAJ ČETNIČKE PJESME’: Dikan brutalno izvrijeđao Jankovića pa dobio svoje: ‘Sigurno je to dublje istražio’

Autor: Dnevno.hr

Poznati kuhar i vlasnik zagrebačkog restorana Sol, Mate Janković, dobio je uvredljivu poruku Josipa Radeljaka Dikana.

Janković je poruku objavio na svom Facebook profilu, a u njoj Dikan piše: “Jankoviću mamina budalo – stavi ta tri prsta u guzicu pa pjevaj četničke pjesme zajedno s MB”.

Janković je komentirao njezin sadržaj:





“U inbox mi se javio jedan gospodin kojem je ime Josip Radeljak. Vi stariji ćete ga sigurno znati. Za sve vas koji ga ne znate, on je uglađeni gospodin i inženjer. Ova poruka naglašava oboje. On ima i opsesiju rektalnom speleologijom i želju da se ona učini s tri prsta. On izgleda zna o čemu priča i dublje je to istražio. Bukvalno. Čovjek je u godinama i sigurno je bio na kojem pregledu prostate te zna nešto što ja ne znam. Također ima i interesantan ukus za glazbu, ali ne mogu udovoljiti njegovoj želji, jer naime ne znam ništa od tog žanra. Nazvao me i maminom budalom. To svakako s ponosom jesam. Naime, moja me se majka za razliku od njegove nije javno odrekla. Al eto, on je inženjer, a ja nisam”, napisao je Janković na Facebooku.