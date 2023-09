Stari šarmer, opet fatalan: Novom ljubavi planira se oženiti, a svi se pitaju kako mu to uspijeva

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan već desetljećima intrigira javnost i medije ne samo svojim poslovnim podvizima nego i svojim ljubavnim vezama koje su često bile u središtu pozornosti. Iako je sada već u osamdesetima, Dikan i dalje privlači pozornost svojom novom romansom te se postavlja pitanje: A što sad ljubav ima s tim?

U svijetu poznatih i bogatih Dikan je postao poznat po svojoj sposobnosti da privuče pažnju uspješnih i atraktivnih žena znatno mlađih od sebe. Njegov šarm palio je mnoge, uključujući i neke od najpoznatijih i najljepših žena na ovom području. U njegovu životu nizali su se brakovi, veze i prekidi, a često se postavljalo pitanje zašto mlade i atraktivne žene ulaze u odnose s puno starijim muškarcem poput njega.

Ovog ljeta Dikan je ponovno bio na naslovnim stranicama sa svojom novom partnericom, beogradskom odvjetnicom Nevenom Jeličić, s kojom, čini se, planira stupiti u svoj četvrti brak. No njegova ljubavna povijest puna je zanimljivih priča.





Prva supruga, poznata glumica Desanka Beba Lončar, bila je njegova suputnica tijekom 23 godine braka, ali se njihova idila na kraju pretvorila u “životni poraz”. Ena Begović, najveća hrvatska filmska diva, osvojila je Dikanovo srce, ali njihova sreća bila je kratkotrajna zbog fatalne nesreće u kojoj je ona izgubila život. Nakon toga Dikan je bio u vezi s Vlatkom Pokos koja je završila burno uz puno skandala. Dolores Lambaša, poznata po vezama sa starijim poznatim muškarcima, također je bila dio Dikanove priče.

Sve ljubavi

Prva Dikanova supruga Beba Lončar već je kao 16-godišnjakinja proglašena seks-simbolom. Činilo se da žive u pravoj ljubavnoj idili. U 80-ima su neko vrijeme živjeli u Italiji, gdje je Beba snimala filmove, a on se bavio glazbom te počeo ulagati u nekretnine. No, kako je bogatstvo raslo, tako je njihov brak došao kraju. U braku su bili 23 godine, a nakon 13 godina dobili su sina Lea zbog čijeg su skrbništva vodili dugu bitku nakon koje je Leo nastavio živjeti s ocem.

“Kad propadne veza koju ste toliko gradili, to zaista jest životni poraz. Ali on je u 50. godini odlučio krenuti drugim putem. Događa se da muškarci tada traže obnavljanje svog života i mladosti, a ja ne bih nikoga sputavala da radi što hoće. Ne može se voljeti nasilu”, rekla je Beba ranije u intervjuu za Blic te dodala kako pravi razlog njihova rastanka nije bila druga žena, nego je došlo do “zamora materijala”, a preljub, rekla je, ne bi oprostila.







“Sjećam se da smo živjeli fantastično i poslije smo počeli jedno drugomu ići na živce. Dok je odnos muškarca i žene stalno zavođenje, ništa nije problem. Seks je najvažniji dio te igre. Ali ljubav, nažalost, nije vječna, ma koliko mi žene to romantično željele. I tu su muškarci pametniji. Oni se lakše upuštaju u nove veze, više riskiraju. To je zato što živimo u muškom svijetu. Njima se preljub oprašta, a kojoj bi ženi bilo oprošteno da ostavi muža s djecom i nađe 20 godina mlađeg frajera? Pa stavili bi je na stup srama. Samo, tko smo mi da sudimo ljubavi?”

Nakon Bebe, Dikan se zaljubio u najveću hrvatsku filmsku divu Enu Begović, s kojom se vjenčao prije 23 godine. Dobili su kćer Lanu, no kada je ona imala samo mjesec i pol, život im je obilježila tragedija. Ena je poginula na Veliku Gospu u stravičnoj prometnoj nesreći na Braču.

Tragedija se dogodila 15. kolovoza 2000. godine kada su se Ena, Dikan, Lana, Enina majka Tereza Begović i Leo Radeljak uputili autom na ručak k Radeljakovoj prijateljici Bosiljki Vidović. Automobilom je upravljao Radeljakov sin Leo koji je nakon nekog vremena izašao iz auta kako bi zamijenio mjesto s Dikanom. Terenac je tada počeo kliziti i pao u provaliju. Ena je zadobila kobnu frakturu lubanje, dok su ostali preživjeli nesreću. Leu se sudilo te je oslobođen krivnje za Eninu smrt, a kao uzrok nesreće naveden je neispravni mjenjač automobila.

Prljavi veš

Od njezina gubitka Dikan se nikada nije sasvim oporavio. “Ni najgorem neprijatelju ne želim da proživi tugu i strah koji sam osjećao kada sam se jutro nakon tragične pogibije svoje supruge našao posve sam, s tek rođenom djevojčicom u rukama! U trenutku kada uopće uspijete preživjeti životnu tragediju, pogibiju voljene Ene, prisiljeni ste odabrati samo jednu od tri mogućnosti – otići s ovoga svijeta, propiti se ili nastaviti sa životom, ‘liječeći’ se svim mogućim sredstvima, pa tako i provizornim ‘ljekovitim’ vezama i brakovima, u svakom slučaju, aktivnim životom kao da se ništa nije dogodilo, po principu da zaboraviš – da ne poludiš. Jer Ena je za mene ipak bila samo jedna, ostala je zauvijek Ena i samo Ena”, ispričao je Radeljak u jednom razgovoru za Jutarnji list.

Godinu i pol poslije, Dikan se našao u vezi s tada uspješnom voditeljicom i pjevačicom Vlatkom Pokos, koja se brzo uselila u njegov stan. U ljeto 2002. godine, Dikan je Vlatku zaprosio Cartierovim prstenom vrijednim 12.000 dolara, a vjenčali su se na Karibima u suton. Pokos je često viđana s Lanom na zagrebačkoj špici, činilo se da je u Dikanovu životu napokon uslijedio mir, no u braku su bili samo godinu i pol dana. Ta Dikanova veza završila je vrlo strastveno – Vlatku Pokos izbacio je iz stana. U gostovanju na HTV-u tada je bacio vjenčani prsten, a ubrzo je u javnost počeo izlaziti njihov “prljavi veš”. Dikan je tako Vlatku optužio da ga je varala u Rimu s prodavačem iz luksuznog dućana. Vlatka je podnijela prijavu za obiteljsko nasilje, priznala prevaru, a potom su uslijedile i druge tužbe. Dosta vremena proveli su po sudovima, a Vlatka je nakon svega otišla put Kanade iz koje se, iako je rekla da neće, ipak vratila u Hrvatsku. Danas živi i radi u Splitu u jednom hotelu u sklopu usluge concierge.

Dok je bila u Kanadi, Pokos je njega i sina Lea optužila za zlostavljanje. “Želim podijeliti s javnosti još jednu presudu hrvatskog pravosuđa, kojom se korumpirane sutkinje iživljavaju na nezaštićenoj osobi, proganjanoj već deset godina. Presuda kojom su uvaženi argumenti, bolje reći laži jednog ‘uglednog’ hrvatskog građanina Josipa Radeljaka, koji me progoni i zlostavlja već više od deset godina, uz pomoć svoga sina Lea Radeljaka i hrvatskog pravosuđa. Hvala Bogu, više ne živim u Apsurdistanu, ali moja agonija se nastavlja. Zbog ovoga ću ići do suda za ljudska prava u Strasbourgu jer meni su u Apsurdistanu negirana temeljna ljudska prava”, navela je tada, između ostaloga, pjevačica u objavi na Instagramu. Dikan joj je uzvratio na društvenim mrežama, no nakon povratka u Hrvatsku, čini se da se ova priča nije nastavila.

Burni prekidi

Na svom profilu Dikan je tada odgovorio: “Ne mogu vjerovati da ovoliko praznoglavih budala vjeruje ovoj patološkoj i nepoštenoj zlostavljačici”, odgovorio je i nastavio: “Zlostavljačicu sam bio prisiljen izbaciti iz kuće jer je U MOJOJ ODSUTNOSTI i zbog zaposlenosti SVAKODNEVNO BEZDUŠNO MLATILA MOJU LJUBAV, DRAGU, MALENU, TEK ROĐENU I TADA BESPOMOĆNU KĆERKICU LANU! (tko je pozna, može je i pitati).

Zlostavljačica je, ‘po duhu svetome’, iako na optužbu Državnog odvjetništva i desetaka svjedoka, BILA SRAMOTNO OSLOBOĐENA krivnje za zlostavljanje maloljetnice – umjesto da čami u zatvoru!? Zlostavljačica je dokazano sramotno pljačkala moga sina, koji je nepažnjom mislio da sam to ja, možda ludošću koju sam već dokazao i time što sam se ikada s Vlatkom i družio! Toliko o divnoj i poštenoj zlostavljačici, njezinim pilatesima, frizurama, izletima i drugim bedastim izmišljotinama.”

Nakon Pokos, Dikan je osvojio i pokojnu Dolores Lambašu, koja je otprije bila poznata po vezama sa starijim poznatim muškarcima, primjerice Ivom Gregurevićem i Franom Lasićem.

Prvu godinu veze proslavili su kod Nikše Benedeta u Supetru. Ova veza potrajala je četiri godine, sve je djelovalo idilično, no šuškalo se da je i ona završila burno te da je i Dolores izbacio iz stana kao i Vlatku.

Odvjetnicu Nevenu Jeličić prije nekoliko godina mediji u Srbiji povezivali su s tajkunom Jugoslavom Karićem, članom dinastije Karić, jedne od najbogatijih srpskih obitelji, i to nakon što su na društvenim mrežama osvanule njihove zajedničke fotografije. U Srbiji je bila u vezama s bogatim i moćnim poduzetnicima, u Beogradu ima i svoj hotel, a za Brač, gdje se zbližila s Dikanom, vežu je obiteljski korjeni s majčine strane. Poznato je i da je dobra prijateljica Nine Badrić, s kojom se prošle godine odmarala na Maldivima, a navodno su je prijateljice odgovarale od veze s Dikanom, objašnjavajući kako su završile njegove bivše veze, no to je nije pokolebalo.

Unatoč burnim i tragičnim prekidima, Dikan tvrdi da su njegove ljubavi nakon Enine smrti bile “kemoterapije” za njega. Svaka nova veza bila je svojevrsna kemoterapija koja mu je pomogla da nastavi sa životom.

Sada, u osamdesetima, Dikan je ponovno zaljubljen i spreman zakoračiti u četvrti brak. No što je to što Dikana čini neodoljivim i zašto su njega privlačile mnoge uspješne i atraktivne žene? Stručnjaci ističu kako uspješni stariji muškarci često traže mlade i privlačne partnerice kako bi im pružile osjećaj ugode i statusa. Dikanova romantična saga svojevrsni je miks uspona i padova, strasti i skandala, ali i potvrda da ljubav, ma koliko puta prolazila kroz iskušenja, i dalje ima moć da pokreće i transformira živote, na ovaj ili onaj način.

Sudske tužbe

Nekoć kontroverzan, danas umirovljeni poduzetnik iz Splita, imao je samo jedanaest mjeseci kada mu je poginuo otac. Deset godina poslije, njegova majka Gjermina ponovno se udala, a Dikan je njezina supruga smatrao ocem. Dobio je i polubrata Željana Radmana kojemu je dao puno povjerenje, no kasnije je i s njim završio na sudu.

Naime, 60-ih godina Dikan je pokrenuo i dugo godina vodio svoj bend Batale, a pokrenuo je i bend Mladi batali, a polubrata Željana je zadužio da ga vodi. Zatim je pokrenuo noćni klub Semafor, čiji su kumovi na otvorenju bili Gabi Novak i Arsen Dedić. Semafor je bio na glasu kao jedan od prestižnih klubova u Splitu, no kada je Dikan odlučio napustiti Split, polubratu je prepustio da upravlja klubom. Prema njegovim tvrdnjama, Željan ga je potpuno izigrao – sve je prepisao na sebe, i klub i obiteljsku kuću i nasljeđe u Supetru. Iako je dobar dio bogatstva stekao u Italiji, Dikan polubratu nikad nije odlučio prepustiti “oteto”, već ga je, kao i njihovu sada već pokojnu majku, tužio sudu.