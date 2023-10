Starac iz Njemačke Hani dao ponudu koju nije mogla odbiti: ‘Njegova žena je na kraju služila nas’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Sefeida iz Bosne, koju znaju kao Hanu, po nadimku koji joj je dao otac, odlučila je ispričati svoju neobičnu životnu priču koja je započela prije desetak godina kada je dobila ponudu koju nije mogla odbiti.

Kao i mnogi, Hana je planirala otići u Njemačku na par mjeseci kako bi zaradila nešto novca, a potom se vratiti kući, no do danas se u rodnu Bosnu nije vratila.





“Njegova žena je na kraju služila nas dvoje”

“Došla sam služiti nekog čovjeka. Kada sam stigla, njegova žena je na kraju služila nas dvoje. Ništa mi nije bilo jasno, pitala sam se gdje sam došla”, započela je Hana svoju priču za YouTube kanal “Auslenderi”, piše Kurir. U to vrijeme nije znala ni slovo njemačkog, no starac joj je odmah ponudio da se brine za njega dok do njegove smrti. Kako joj je pojasnio jedan čovjek s Kosova, starac je nekad bio poznati ‘veliki gazda’.

Starac navodno nije bio u dobrim odnosima sa svojom djecom, a nije htio ni u starački dom pa je Hani obećao kako će je oženiti radi papira te joj ostaviti svoju imovinu. “U tom trenutku mislim da je imao 88 godina, a ja 50“, pojasnila je Hana.

Problem je bio što nije znala kako reći roditeljima i obitelji, koji su odmah primijetili da se nešto događa, ali su u konačnici, kaže, razumjeli zašto je prihvatila ponudu starca u devetom desetljeću života.

“U početku me bilo strah”

“Služila sam ga četiri godine. U početku me bilo strah. Imala sam svoju sobu i noću sam se zaključavala. Kad sam vidjela da je čovjek u redu, opustila sam se. Imao je težak karakter, ali sam izdržala”, ispričala je Hana.

Nakon smrti

Iako je bio u devetom desetljeću, Nijemac je bio vrlo vitalan te su često i putovali. “Nisam bila njegov rob. Ja sam pravila doručak, ručak i večeru, čistila, prala i peglala veš. Ali nisam ga ni kupala ni oblačila, sve je sam radio. Jedino sam ga sredila kada je umro. Nakon njegove smrti, morala sam napustiti stan. Ali, sve što mi je obećao od imovine sam uzela”, objasnila je Hana.









“Od pokojnog Nijemca mi je ostala mirovina oko 500 eura i kad dodam na to moju, meni dosta. Nedostaje mi moj svijet i jedva čekam otići kući, tamo imam vikendicu i svoj mir”, otkrila je Hana za kraj.