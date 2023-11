Stanković za nedjelju spremio dosta neuobičajene goste: ‘Na taj je porok potrošio silne novce’

U televizijskom formatu “Nedjeljom u 2” na Hrvatskoj televiziji voditelj i urednik Aleksandar Stanković redovito razgovara s prominentnim osobama iz područja politike, znanosti, kulture i gospodarstva. U emisiji koja će biti emitirana 26. studenoga, a posvećena je mjesecu borbe protiv ovisnosti, gosti će biti bivši ovisnici koji će podijeliti svoja iskustva. Željka Jakopčević, magistra socijalnog rada, prisjetit će se kako je kao mlada osoba upala u pakao droge te kako se izvukla i danas pomaže mladim ljudima sa sličnim problemima. Robert Tomić opisat će svoje iskustvo s kockanjem i kako se jedva oslobodio te ovisnosti.

Mjesec borbe protiv ovisnosti

Mnogi su odmah u komentarima na društvenim mrežama otkrili što misle o Stankovićevim gostima.

“Dobra tema za poslušati i naučiti nešto iz iskustva ljudi koji su se oslobodili ovisnosti. Samo nikada mi nije bilo jasno kako dolazi do te ovisnosti. Mene je uvijek privlačio sport, natjecanje, učenje i čitanje knjiga, općenito svi vidovi edukacije. Ne znam što ljudi u tome vide?”, “Danas se svi bave i sportovima i učenjem, ali usput i troše sve i svašta što nama nije palo na pamet. E onda dođe do naglog poremećaja pa su svi drugi krivi, krivi su ovi, oni i ono, ako se razumijemo. To tako ne ide!” komentiralo se.









“Svaka čast gospodinu Stankoviću! Životne teme, edukacija gledateljstva “iz prve ruke”. To je pravi javni servis! Dr. Andrija Štampar bi bio vrlo zadovoljan.”, “Bravo Aco! Aktualan kao i uvijek”, “Svaka čast za temu”, “Zapravo o svemu tome uopće ne znam i tome što se to danas zbiva u društvu, te ovisnosti. I zbog čega? Iako, povremeno na TV-u u nekim emisijama budu gosti psihijatri i govore o tome”, pisali su gledatelji.