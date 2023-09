Stanković saderao neprobojni kostim i priznao: ‘Hrabrost je bila izdržati, ovo mi dođe kao egzibicionizam’

Autor: Barbara Grgić

Nepokolebljiv, trezven, neustrašiv, principijelan, stamen, neprobojan. Sve smo te riječi godinama vezali uz voditelja Aleksandra Stankovića. Ipak, njegove posljednje objave dokazuju da je i on samo čovjek, s brojnim slabostima i unutarnjim borbama.

Popularni voditelj kultne emisije “Nedjeljom u 2” nedavno je najavio svoju novu knjigu – “Depra”, u kojoj progovara o dugogodišnjoj borbi s depresijom. Iako je za njegovu bolest znao tek uzak krug ljudi oko njega, sada je po prvi put odlučio javno govoriti o njoj.

‘Stvarno mi je grozno’

“Bilo mi je toliko loše da sam odlučio otkazati emisiju. Rekoh to i producentici koja je radila sa mnom. ‘Stvarno, danas ne mogu’. Popio sam antidepresiv i anksiolitik i nema pomoći. Noge mi se tresu, usta su suha i potpuno sam dezorijentiran. Moglo bi se dogoditi tijekom emisije da zaboravim kako se gost zove, ili da mu ne uspijem postaviti pitanje. Teško sastavljam rečenice. Ne mogu se prisjetiti pojedinih riječi. Stvarno mi je grozno!”, piše u ulomku knjige koju je objavio Telegram, a koji opisuje situaciju kada je zamalo otkazao emisiju u kojoj mu je gost bio Nikola Pilić.





Salva podruka podrške slila se u četvrtak ispod Stankovićeve nove objave na Facebooku.

‘Živjeti s depresijom je podvig’

“Čestitam na hrabrosti”, napisao mu je kolega Saša Cvetojević, na što mu je Stanković uzvratio: “Hrabrost je bilo ponekad izdržati, ovo mi dođe k’o egzibicionizam malo…šalim se! Hvala ti!”.

“Živjeti s depresijom je podvig vrijedan pisanja knjige … i nastavka ..”, “Svaka čast”, “Samo hrabro”, “Užasava me društvo i okolina u kojoj se mora promišljat hoće li se reći na glas da se boluje od bilo kakve bolesti umjesto da svakog koji kaže obgrlimo svojom podrškom, pomoći ili razumijevanjem. Nevjerojatno si to live hendlao. Nadrealno kak si to uspio. Moj naklon i podrška do oblaka. Ne daj se Aleksandre Stankoviću”, nizali su se komentari.









Osvrnuo se i na činjenicu kako je depresiju dobro “skrivao”.

“Čudi me, ti si meni izgledao kao veseo i kreposan, kao da te se problemi ne dotiču”, napisao mu je pratitelj, na što je voditelj odgovorio da je dobar glumac.