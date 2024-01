Stanković o daljnjem emitiranju njegovog projekta: ‘HRT nema novca ove godine’

Autor: I.D.

Godina 2023. za Aleksandra Stankovića, voditelja i urednika emisije Nedjeljom u 2 bila je udarnička. Uz nedjeljnu emisiju snimio je dokumentarni serijal “Vjetar u kosi”, te je napisao knjigu “Depra”.

Aco je za Jutarnji priznao da ga je iznenadilo što su ga čitatelji u kategoriji najboljeg televizijskog novinara lansirali u finale Zlatnog Studija. “Iznenadilo me je jer ne znam nikoga tko je glasao za mene. Nitko takav nije mi se javio, nikoga na društvenim mrežama nisam tražio da glasa za mene i stvarno nisam siguran da ste dobro brojali glasove”, otkrio je.

“U dosadašnjih 100 godina koliko radim, rijetko sam dobivao ovakve nagrade, posljednji put prije 20 godina, tako da ne vjerujem da ću je i ovaj put dobiti. Uostalom, ja sigurno nisam najbolji novinar u zemlji. Možda jedan od popularnijih, ali najbolji ne. Najbolji novinari su oni koji riskiraju svoju sudbinu, egzistenciju, u krajnjoj liniji i život da bi nešto otkrili, iznijeli neku istinu na vidjelo, učinili ovaj svijet boljim”, priznaje.

‘Ne riskiram toliko koliko to rade istraživački novinari’

“Ja to nisam. To su istraživački novinari. Što se tiče ‘Nedjeljom u 2‘, radim svoj posao, razgovaram s ljudima, trudim se zajednicu u kojoj živimo učiniti podnošljivijim mjestom za život, ali sigurno ne riskiram toliko koliko to rade istraživački novinari koji se zamjeraju i kapitalu i mafiji”, ističe Stanković, koji kao svoj najveći poslovni uspjeh u 2023. navodi objavljivanje knjige o bolesti s kojom se bori već 14 godina.

Aco je otkrio da se i njegova knjigu jako dobro prodaje diljem regije. “Knjiga izvrsno prodaje u Hrvatskoj i Srbiji, uskoro će se prodavati i u Sloveniji, a s druge strane imam ljudsku satisfakciju što sam je izdao jer mi se puno ljudi javlja s pozitivnim komentarima. Ovom knjigom otvorena je šira rasprava o depresiji te se barem za milimetar smanjila stigmatizacija te bolesti. To smatram uspjehom”, kaže novinar.









Inače, Stanković je za potrebe svojeg drugog uspješnog projekta, “Vjetra u kosi”, cijeli taj dokumentarni serijal snimio u samo 15 dana. “Procijenite sami je li jednostavno u dva tjedna snimiti šest epizoda, imati 45 sugovornika, prijeći 3000 kilometara i spavati u deset hotela. Pravi putopis tog tipa trebao bi se snimati najmanje mjesec i pol”, nastavlja.

Ništa od šeste sezone Vjetra u kosi?

“Bilo kako bilo, radio sam s izvrsnom ekipom snimatelja – Sinišom Galarom, Viktorom Nenadićem i Sašom Anetićem, jako puno nam je pomogla kolegica Sanja Mikleušević Pavić kao organizatorica i prevoditeljica s talijanskog, a sve je uobličio redatelj Sergej Stanojkovski, tako da sam baš zadovoljan krajnjim proizvodom”, dodaje.

“Do mene su došle samo dobre reakcije na ovu sezonu, a oni kojima ovo ne valja nisu mi se javljali. Inače, što se šeste sezone tiče, ona nas je trebala odvesti u Srbiju i Rumunjsku, ali neće. HRT nema novca ove godine”, kaže Stanković, koji je svoj serijal odvozio na starinskom tipu motora, sa zračnim hlađenjem, od 50 konjskih snaga, koji se proizvodi u Indiji, a obično se u motorističkim krugovima zbog, kako kažu, neudobnosti ne smatra motorom kojim bi trebalo ići na neka dulja putovanja.