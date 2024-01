Stanković neobičnom objavom privukao pažnju: ‘Dao sam 5 tisuća eura, kažu da truje’

Autor: I.D.

Voditelj kultne HTV-ove emisije “Nedjeljom u 2”, 53-godišnji Aleksandar Stanković, za novogodišnju čestitku odlučio je svoje pratitelje dignuti na foru i ispričati priču o svome aparatu za kavu, što je nasmijalo mnoge. Voditelj je dugački tekst posvetio aparatu kojega koristi dugi niz godina.

“Svašta smo prošli u ovih 15-ak godina. Bespovratno sam mu dao oko 5 tisuća eura, a vraćao je više manje uvijek dobrom robom. Bilo je i nesporazuma, bio sam grub, ostavljao poruke, ali na kraju krajeva sve se to zaboravi. Kažu da me truje, da je nekvalitetno smeće i da neka tetka negdje to bolje radi od njega, ali ja ništa ne vjerujem”, započeo je.

‘Mojoj umjetnoj inteligenciji’

“Danas, 1.1.2024. drago mi je da ga vidim, kao da vidim živa čovjeka! Mojoj umjetnoj inteligenciji, mojem kafe aparatu želim dobro održavanje, redovite servise i da ga ne zamijene nekim novim šik modelom, a vama bez čipova želim lijepa buđenja u novoj godini s tim mirisnim napitkom”, poručio je Stanković na društvenim mrežama, a njegova objava ubrzo je prikupila brojne komentare i lajkove.









Podsjetimo, godina koja je za nama i za njega će biti upisana po mnogim važnim stvarima, a jedna od njih je činjenica da je priznao kako se 14 godina borio s depresijom, o čemu je progovorio i u svojoj knjizi ‘Depra’. “Kada sam postao neupotrebljiv, znao sam da mi je ići k psihijatru. Htio sam da mi bude bolje, da počnem osjećati nešto, da bližnji ne pate zbog mene, na koncu da ne patim ni ja”, pričao je tada Stanković.









“Psihijatrica je brzo dijagnosticirala depresiju, krenuli smo s liječenjem i malo po malo rezultati su došli. Međutim, paralelno sam išao na sve moguće pretrage. Srce, tlak, štitnjača… Mnogi ljudi u depresiji to rade. Želiš isključiti sve druge faktore ili se zavaravaš. Valjda bi mi bilo lakše da je štitnjača pa da sve mogu pripisati hormonalnoj neravnoteži’, otkrio je svojedobno novinar.