Stanković najavio gosta za emisiju, gledatelji se odmah digli: ‘Ugasit ću televiziju’

Autor: I.D.

Urednik i voditelj emisije “Nedjeljom u 2”, Aleksandar Stanković, na društvenim je mrežama objavio kako je novi gost njegove emisije Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta.

“Nikola Grmoja neformalni vođa oporbe, ili politički egzibicionist gost Nedjeljom u 2”, piše u objavi. Je li Grmoja svojim aktivnostima postao neformalni vođa oporbe, ili je riječ o političkom egzibicionizmu?

Tko su potencijalni politički partneri Mosta i može li se oporba suprotstaviti HDZ-u bez zajedničke suradnje, neka su od pitanja emisije, stoji na stranicama HRT-a.

‘Pa lik je već bio u emisiji’

Naime, ono što je zanimljivo u svemu ovome su reakcije gledatelja na Acinog gosta, naravno mišljenja su podijeljena. “Bravo g. Stanković jer već sada znam da će Vam emisija biti odlična i vrlo gledana”, “Zašto dobijem dojam kad slušam, bilo njega, bilo kojeg stranačkog im kolegu, da sam ponovo u osnovnoj, ne daj bože, srednjoj skoli?”, “Glasan, ali u dosta slučajeva fali kvalitetnije pripreme i ozbiljnosti.”, neki su od komentara.

“Ugasiti TV dok prođe emisija Nu2”, “Pa lik je već bio u emisiji, što se zaljubili u Most”, “Počeo si krasti Bujančeve goste”, “Šteta što nije i Penava pozvan da bude gost skupa s Grmojom, e to bi bilo za gledati i slušati”, “Dosta loš čovjek, bori se uglavnom za svoj džep, a pretvorio se u dostavljača politike”, komentiralo se ispod Stankovićeve najave.

Za 7Dnevno voditelj nam je otkrio kakva budućnost čeka njegovu emisiju: “Nisam se rodio s “Nedjeljom u 2”, a nekako vjerujem da neću ni umrijeti s njom. Naravno da će me netko naslijediti kada ja to više ne budem radio i to je normalno i tako treba biti. Možda bude bolji, možda lošiji, tko će ga znati, ali svi smo zamjenjivi. Volio bih odraditi tisuću emisija, a nakon toga ćemo vidjeti.









Stanković je tada pričao i o vjeri. “Imam relativno puno godina i sigurno kod mene neće zbog bolesti doći ni do kakvog obraćenja. Nemam ništa protiv ljudi koji misle da im vjera pomaže u takvim situacijama, ali ja nisam taj. Kao što ja nikoga ne nagovaram da bude ateist, tako bih molio da se i mene izostavi iz vjerskih jednadžbi”, otkrio je.