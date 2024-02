Stanković najavio gosta u Nedjeljom u dva, gledatelji: ‘Uletio je on kad drugi nisu mogli’

Autor: I.D.

Urednik i voditelj HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković, najavio je kako mu je novi gost predsjednik stranke Centar i splitski gradonačelnik Ivica Puljak. “Kažu u HDZ-u da se nitko još od SAO Krajine nije tako zdušno borio protiv ove Vlade kao on”, najavio ga je Stanković objavom na Facebooku.

“Maneken režima”, “Priupitajte ga zašto u njegovoj vlasti u Splitu mogu napredovati samo i isključivo članovi HDZ-a?! A, priupitajte ga nešto i o njegovoj inozemnoj karijeri. Otkud njega u Cernu? Pa, poslala ga Vlada Ive Sanadera, uletio je on jer drugi nisu mogli kao izaslanik ispred Hrvatske. Naime, u projektu je sudjelovalo 3000 znanstvenika iz cijelog svijeta”, “Njegovo veličanstvo kralj spaljene zemlje. Nakon Splita Hrvatska?”, neki su od komentara gledatelja.

Inače, Puljak je fizičar elementarnih čestica i sveučilišni profesor splitskog FESB-a. Gradonačelnik je grada Splita od srpnja 2022. godine. Kada je izabran glavni državni odvjetnik (GDO) Ivan Turudić, tada se oglasio i Puljak: “Pokušaj HDZ-a da kriminalizira otkrivanje korupcije donošenjem zakona koji će penalizirati otkrivanje informacija iz kaznenih postupaka i one koji to objave, te glasanje za čovjeka koji je povezan s kriminalnim miljeom nagrizaju temelje države i demokracije”, izjavio je Puljak na konferenciji za novinare održanoj na zadarskom Narodnom trgu.

Stankovićeve tajne Nedjelje u dva

Podsjetimo, Puljak će gostovati kod Stankovića, koji je nedavno kazao kako se nosi s kritikama na društvenim mrežama. “U početku su svi hvalili. Kritike su došle tek kasnije. S kritikama licem u lice sam se dobro nosio. Evo, ovih dana sam baš boravio u Dubrovniku i pola grada me kritiziralo da sam nedavno bio blag prema njihovu gradonačelniku. I, što sam mogao, povukao sam se”, kazao je za Ekran Večernjeg lista.

“Previše ih je. S druge strane, malo teže sam podnosio kritike anonimnih osoba koje su na društvenim mrežama često progovarale s mržnjom i ne mogu reći da sam se s godinama naviknuo …nisam, samo što danas puno rjeđe čitam komentare na društvenim mrežama. Jednostavno, sve sam manji mazohist”, kazao je Stanković i otkrio da nikad gostima ne daje pitanja unaprijed.

“Nitko mi nikada nije pokušavao ograničiti pitanja, tj. neki jesu, ali onda nisu gostovali u emisiji. Međutim, i ti koji jesu, nisu bili političari. Od početka svog rada oko “Nedjeljom u dva” stvorio sam takvu atmosferu da nikome ne pada na pamet da mi bilo što ograničava. Naravno da moji urednici znaju tko je gost, naravno da gostu kažem teme razgovora koji ćemo voditi, ali pitanja nikada ne govorim niti me to itko od njih traži. U stvari ne, lażem! Jednom me PR tim srpskog predsjednika Tadića kao uvjet za intervju tražio da im pošaljem pitanja. Poslao sam im lažna pitanja i onda u emisiji postavio neka svoja. Bunili se jesu, ali bilo je kasno”, rekao je Stanković.