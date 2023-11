Stanković iznenadio Bjelogrlića: ‘Ti si prvi koji me je to pitao’

Autor: Z.S.

U emisiji ‘Nedjeljom u 2’ gost Aleksandra Stankovića bio je srpski glumac, producent i redatelj Dragan Bjelogrlić. Na pitanje o pametnosti gostovanja na HRT-u te mogućim napadima u Srbiji zbog toga, Bjelogrlić je među ostalim rekao kako je već navikao na takve situacije.

“Bit će napada sigurno, očekujem ih vrlo brzo. Ja sam već dugi niz godina izložen tom tabloidnom linču i ne samo tabloidnom, meni su zastupnici skupštine u Beogradu rekli da idem iz Srbije. Napadali su nažalost i moju obitelj i djecu. To me u samim počecima posebno zaboljelo, a sada sam se navikao”, rekao je.





60 godina na Balkanu i u Holivudu pic.twitter.com/jmmrj0kYvb — alexbelgrade (@alexbelgrade) July 18, 2023

Usporedba s Pittom

Kazao je kako najviše voli kritizirati vlast u Srbiji, ali ne ‘sa strane’. Objasnio je na što misli kada je situaciju u Srbiji opisao kao zvjerinjak, a o čemu je još razgovarao možete pročitati i ovdje. A Stanković je ovu priliku iskoristio i za neka ležernija pitanja. poput onog o usporedbama s Bradom Pittom. naime, prije nekoliko mjeseci osvanula je šala na njegov račun jer ima 60 godina kao i Pitt, a Amerikanac izgleda puno mlađe od njega.

Nije bolest

“Imam podočnjake još od mladosti. Htio sam to srediti, ali Mira Banjac mi je rekla da ih ni slučajno ne diram, da je to moja snaga. I onda sam se predomislio. S Bradom Pittom se nije lako uspoređivati. Kad malo živim urednije i živim normalnije, bavim se sportom, i malo smanjim izlaske to bude bolje. Ovo je sve od noći i noći u kafani”, rekao je Bjelogrlić kroz smijeh i napomenuo Stankoviću da je on prvi koji ga je pitao za tu usporedbu.









“Nisam znao zbog čega su, mislio am da nije bolest, znam da ljudi s koji imamu problema s bubrezima imaju podočnjake”, kazao je na to Stanković. “Išao sam na kontrole i nije riječ o tome”, dodao je Bjelogrlić.

Bolji život

Bjelogrlić je, inače, prvi put pred kamerame stao s 15 godina i to u filmu Branka Bauera, Boško Buha (1978.), gdje je glumio lik Save Jovanovića Sirogojna.

Svi ga se pak sjećaju po ulozi Slobodana Popadića u seriji Bolji život (1987. – 1991.). Nakon toga, uslijedile su uloge u TV seriji Zaboravljeni (1990.) i filmovima Crni bombarder (1992.), Pun mjesec nad Beogradom (1993.), Lijepa sela lijepo gore (1996.), koje su Bjelogrlića uvrstile u red najpoznatijih i najpriznatijih srpskih glumaca.