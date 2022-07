‘STALNO SE OSJEĆAM KAO DA IMAM LISICE NA RUKAMA…’ Pobjednica ‘Masked Singera’ o stanju na glazbenoj sceni: ‘To me užasno živcira’

Autor: Dnevno.hr/R. H.

Jelena Žnidarić, umjetničkog imena Zsa Zsa, jedna je od najpopularnijih izvođačica mlađe generacije. U fokus javnosti prvi put je došla 2015. godine, kada je zakoračila na pozornicu regionalnog X Factora. Godinu dana nakon “breakthrougha”, mlada je Varaždinka svojim senzualnim glasom i fenomenalnom izvedbom u pjesmi “Sve u meni se budi”, koju je otpjevala u duetu s Damirom Kedžom, očarala publiku i kritičare, što ju je lansiralo na estradno nebo.

Da se ne libi eksperimentirati s glazbenim stilovima, dokazala je prije dvije godine, kada je hitom “Ova ljubav” (feat. Hiljson Mandela) unijela dašak nekog novog, modernog zvuka u hrvatsku estradu. Nedavno je pobijedila u prvoj sezoni RTL-ova zabavnog showa “Masked Singer”, gdje se uspješno skrivala pod maskom Meduze. Zsa Zsa progovara o mnogim temama, dotaknula se svojih uspješnica, početaka, planova za budućnost, a nismo preskočili ni problematiku izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije.

Godine 2015. bili ste natjecateljica showa “X Factor Adria“, ali do live nastupa niste dogurali. Jeste li tada bili razočarani?





Iskreno, nisam bila razočarana. Prijavila sam se pripremljena na to jer znam kako funkcioniraju talent-showovi. Znala sam da tu ima puno stvari koje se moraju posložiti i znala sam prije svega da sam dosta tvrdoglava i da neću igrati po njihovim pravilima. Nisam htjela pjevati neku pjesmu koju su mi dali iz produkcije, nego sam htjela ostati svoja, a taj dio njima nije odgovarao pa se odigralo tako da sam ispala ranije. Imala sam suradnju s Aleksandrom Kovač, koja je u trenucima kada sam eliminirana pred svima rekla da će mi napisati pjesmu, što je meni značilo više od svega. Tako je za mene čuo i Ante Pecotić s kojim danas radim.

Kako gledate na poplavu talent-showova u posljednjem desetljeću? Je li hiperinflacija sadržaja “devalvirala“ današnju glazbu?

Danas ima svega. Sve je hiper, hiper i sve je ekstrabrzo. Tu se gubi kvaliteta, ali ne bih rekla da je nužno. S jedne strane je super jer to potiče današnje glazbenike da budu kreativni, da stalno rade te da se stalno usavršavaju. Ne možeš biti “bubreg u loju”, moraš biti prisutan i raditi. Ono što je dosta zeznuto jest to što ti se nameće da moraš pratiti neke trendove i stalno mijenjati sebe i svoj zvuk, naravno, ako to želiš. Međutim, to volim jer se osjećam kao da rastem s tim pokušajima svega i svačega.

Idemo na 2016. godinu i pjesmu “Sve u meni se budi“ koju ste otpjevali u duetu s Damirom Kedžom. Je li vam se život promijenio nakon te pjesme, s obzirom na sve nagrade koje ste poslije osvajali?

“Sve u meni se budi” promijenila mi je apsolutno sve. Baš sam u tom trenutku davala ispite na trećoj godini fakulteta, odnosno trebala sam pisati završni rad i bila sam potpuno izgubljena. Stoga sam odlučila otići s faksa jer sam shvatila da gubim život na nešto što ne želim raditi, tj. studirati turizam, koji sam odabrala tek tako da nešto studiram da bih mogla sa strane pjevati. Onda sam shvatila da, umjesto da se sto posto posvetim pjevanju, stalno imam nekakav uteg sa strane i to je baš bila godina kad sam odlučila da idem u glazbu.









Svojevremeno ste izjavili da vam je velika želja bila snimiti duet s Oliverom Dragojevićem. Koga još od regionalnih izvođača imate na “duet-bucket listi“?

Većinom su to izvođači s trap-scene. Primjerice, Zembo Latifa, Klinac, Muha… To su izvođači za koje možda ne zna šira radijska i televizijska publika, ali koji su jako kvalitetni. To su novi kreativni klinci koji ne poznaju granice i kompromise, a to meni jako odgovara jer u ovom mom svijetu stalno moram pristajati na kompromise i to me užasno živcira i stalno se osjećam kao da imam lisice na rukama. Kad je riječ o “formiranim” izvođačima, to je Marko Tolja. On ima istančan osjećaj za glazbene figure. Nije samo da otpjeva pjesmu, nego je zna i iznijeti. Naravno, tu je i “moj” Kedžo. S njim ću još 500 puta snimiti duet ako treba!

Izdali ste pjesmu “Ova ljubav“ 2020. na kojoj ste surađivali sa živopisnim reperom Hiljsonom Mandelom. Tko je komu predložio suradnju?









Otprije sam razmišljala o nekoj suradnji koja je neobična, odnosno, o tome da spojim dva svijeta koja se zapravo jako dobro poklapaju, ali nije baš uobičajeno da se spajaju na ovim prostorima. Tražili smo repera, ali nisam odmah znala da je to Hiljson. Srećom, s vremenom sam shvatila da ja njega znam i da slušam njegove pjesme. Dečko mi sluša tu vrstu glazbe, tako da sam preko njega upila te stvari i kad sam shvatila tko je Hiljson, bilo je – da, da, to je taj. Zvali smo ga i zaista me bilo strah kako će reagirati jer se zakleo kako nikada neće raditi pop-pjesmu. Srećom, kliknuli smo na prvu.

“Ova ljubav“ ima više od dva milijuna pregleda na Youtubeu. Karakterizira je moderan zvuk, atraktivnost, nekako je baš u duhu vremena. Ipak, jeste li očekivali ovaj cunami pozitivnih reakcija?

Ne možeš predvidjeti hoće li nešto biti hit ili ne, ali znala sam da će mlađoj generaciji i ljudima koji slušaju to što ja slušam biti cool. U to vrijeme nisu se emitirale pjesme s treperima na radiju, a nakon naše pjesme to se malo promijenilo jer su i drugi izvođači počeli surađivati s treperima. Meni je drago što smo probili taj led i što smo svim skeptičnima pokazali, pogotovo ovim starijima iz industrije, da nisu uvijek baš oni u pravu i da nekad treba slušati mlađe.

Možemo li vas ubrzo očekivati na Dori?

Nisam sigurna da je to za mene. Prošla sam puno natjecanja u životu te mi je to nekako počelo stvarati stres. Jako su velika očekivanja od pobjednika na Dori jer predstavlja državu pa je pola ljudi zadovoljno odabirom, pola nije. Mnogo ljudi (što mi je izrazito drago) želi da predstavljam Hrvatsku na Eurosongu, ali bih onda imala još veću odgovornost. Tada bi u slučaju neuspjeha bilo “ni Zsa Zsa ne zna pogoditi”. To je dvosjekli mač i ne znam bih li se igrala njime.

View this post on Instagram A post shared by ZSΛ ZSΛ (@zsazsa_music)

Gdje griješimo kada je u pitanju eurovizijska pjesma, s obzirom na to da od 2017. godine nismo imali finalista?

Mislim da je problem u kreativnosti i da igramo na sigurno. To nije problem izvođača, nego i tekstopisaca, pa i scenografa. Nije dovoljno biti kreativan na samo jednom polju. Jednostavno, mora se sve poklopiti. Stvar je u tome da ti moraš imati nešto po čemu će te ljudi te tri i pol minute zapamtiti, što znači da cjelokupni performans ne smije biti preobičan. Moraš publici dati “wow” efekt, bilo glasovno, produkcijskim iznenađenjem, koreografijom, izgledom, jednostavno te moraju zapamtiti. Formulu ne znam, jer da znam, otišla bih na Eurosong. Ako bih se grubo izrazila, onda bih rekla da mi u Hrvatskoj ne riskiramo, a rizik je nekada nužan.

Prije nekoliko tjedana pobijedili ste u “Masked Singeru“, a skrivali ste se ispod maske Meduze. Kakva iskustva nosite iz tog showa?

To je bilo najljepše razdoblje u mom životu! Prije početka “Masked Singera” imala sam fazu velike anksioznosti od svega što se događalo u svijetu. I nije to bila šala. Nisam jedno vrijeme pjevala – onda znate koliko je sati i imala sam doslovno napadaje u snu. I onda se dogodio taj show koji mi je dao da budem “budala” pod maskom, gdje nitko ne zna za mene, gdje mogu raditi što hoću. Na televiziji sam, a ne moram se šminkati, sređivati, nemam pritisak kako moram stajati, kako se ponašati. Pod maskom nisam trebala govoriti ništa – inače imam strah od javnog govora – a s obzirom na to da imam strah i od plesa u javnosti jer smatram da ne znam plesati, bar onako kako bih ja htjela da znam, tu sam mogla plesati koreografije i nitko mi nije sudio.

Da ste mogli birati pobjednika sezone, a da ne možete glasati za sebe, koga biste izabrali?

Filip Rudan je pjevao wooow! Njegove vokalne sposobnosti jedne su od najjačih u Hrvatskoj. S druge strane, sviđa mi se kako pjeva Marijana Batinić. Oduševljena sam njezinom bojom glasa i izvedbom. Također, Emilija Kokić mi je bila vrh! Divim joj se što je pod tom maskom uspjela funkcionirati i pjevati sve te pjesme. Sviđala mi se i Andrea Andrassy. To su neki ljudi koji su me iznenadili i oni su moji favoriti. Međutim, smatram da su se pod maskom svi potrudili zabavljati i sakriti do one mjere do koje su mogli i da su guštali na najjače, a to je najvažnije od svega.

Kakvi su vam profesionalni planovi za budućnost? Naziru li se neke nove pjesme, suradnje?

Imam dva plana za budućnost. Jedan je da snimim album koji već dugo obećavam, bilo na hrvatskom, bilo na engleskom jeziku. Drugi je cilj razvijati Marubi, tj. moj brend za njegu kože i pomoći što više ljudi koji imaju problematičan ten.

Za kraj, kako ste od Jelene Žnidarić postali Zsa Zsa?

Kad sam bila klinka, bila sam zaljubljena u Zsa Zsu L’amour iz crtanog filma “Casper”. Imala sam videokazetu “Caspera” i u toj se epizodi pojavila Zsa Zsa L’amour, koja je zapravo bila lik napravljen prema Zsa Zsi Gabor, poznatoj holivudskoj glumici porijeklom iz Mađarske. Gabor je bila plavuša, baš kao i L’amour, koja je u crtiću bila u ružičastoj odjeći. Ja sam se zaljubila u njezin lik i svaki sam dan gledala tu jednu te istu epizodu. L’amour je pjevačica, zvijezda, glumica, sve što je i Gabor bila u stvarnom životu. Tako me sestra nazvala Zsa Zsa. Taj nadimak imam od pete godine i jednostavno je ostao i uopće nije bilo upitno da ću ga koristiti u karijeri.