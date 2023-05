‘ŠTA OVI HOĆE?’ Vesna Dragojević otkrila kako je upoznala Olivera, ali i koje su ih tragedije zadesile: ‘Dobro da nisan iskrvarila’

Autor: Dnevno.hr/ N.K

Prošlo je gotovo pet godina otkako nas je napustio nas je neponovljivi, legendarni glazbenik i pjevač Oliver Dragojević.

Da ga ljubav njegovog života, Vesna Dragojević, nije zaboravila svjedoči i činjenica da je za Jutarnji list odlučila podijeliti još neispričanu ljubavnu priču. Od prvog do zadnjeg dana.

Ljubav na prvi pogled

Vesna se prisjetila kada je po prvi put ugledala ‘starog morskog vuka’. Bilo je to na Stradunu davne 1973. Ispričala je kako je šetela Stradunom te u jednom trenutku spazila nepoznatog mladića.





”Vidila san odma da nije iz Dubrovnika, vidiš to po faci. Sreli su nam se pogledi. Nakon jedno 50 metara pitan ja prijateljicu ‘ma koji je ovo?’ Kaže ona meni ‘ma to ti je jedan iz Splita, doša je u Trubadure’. Nakon tih 50 metara ja san se okrenila, a on stoji onako raširenih nogu, i gleda za mnom. A ja od srama nisan mogla ništa, kažen ‘ajme meni šta san sad napravila!’ Ja se nikad u životu nisan okrenila za nikin”, ispričala je Vesna.

Nakon toga, stalno su se sretali na Stradunu, no ništa više od toga. Oliver je čak neko vrijeme imao djevojku, no to ga nije sputavalo da napokon upozna Vesnu.

‘Šta ovi oće?’

”Ja bi šetala navečer po Stradunu, a on bi bia iza mene. Meni je to bilo intrigantno, mislin se ja ‘šta ovi oće?”

Jedan dan prolazila je kraj gradske kafane, kada ju je prijatelj od oca pozvao da sjedne. S njim je za stolom sjedio Oliver. Vesna to shvatila kao dobru priliku da napokon sazna Oliver namjere te im se odlučila pridružiti.

”Kaže on meni ‘vi ste meni nešto poznati’, a kažen ja njemu ’15 dana hodaš za mnon, možda zato? Samo me nisi vidija od sprida nego samo od zada”, rekla je Vesna.

Vesna je u to vrijeme imala tek 19 godina te je nedavno završila medicinsku školu, te da ju je Oliver htio ženit nakon samo 3 – 4 dana poznanstva.









”Ma znaš ti da ću ja tebe oženit?’. Kažen mu ja ‘slušaj, prvo, ne znamo se, drugo, ja iman 19 godina, još učin. Pitan ga ‘koliko je veza ima’, a on kaže da je ima ‘milijun žena, al da ni jedna veza nije trajala duže od 7 dana”, kaže Vesna.

Oliver je u to vrijeme nastupao s Trubadurima, a Vesna je priznala da ju muzika nikad nije zanimala te da do tada nikada nije bila nijednom koncertu.

”Tako je jednom iša s Trubadurima na neki koncert, zva me da će doć po mene. Nakon toga smo do 6 uri ujutro šetali po gradu, a ja bi u 6 ujutro morala ić radit u bolnicu, tako da je mene to iscrpilo. On bi tia da smo po cile noći vanka, a ja ujutro moran radit, prvo u laboratorij pa popodne na odjel.”









To ljeto, Oliver je bio na turneji s Trubadurima u Supetru, a Vesna bi ga svaki vikend posjećivala, a uskoro je uslijedila i ženidba.

Gubitak djeteta

Nažalost, nakon vjenčanja dogodila im se tragedija. Vesna je njihovo prvo dijete rodila mrtvo.

”Pupkovina mi je pukla. Došli smo u Velu Luku pa smo išli u Dubrovnik, treskali smo se s busom do Dubrovnika priko Pelješca. On se onda vratia u Split jer je triba pivat na Splitskom festivalu ‘Ča će mi Copacabana‘ par dana posli, a ja san vidila da nešto nije u redu, dobila san trudove, išla u rodilište u Dubrovniku, rodila san mrtvo dite tjedan dana prije termina, dobro nisan iskrvarila. A cilu trudnoću je sve bilo super.”

Oliver se odmah vratio nazad u Dubrovnik te je čak htio odgoditi nastup na Splitskom festivalu, no Vesna mu nije dala. Te večeri Oliver je pobijedio na Splitskom festivalu s pjesmom ‘Ča će mi Copacabana’.

”Mislila san da će on sad nakon toga šta je pobijedia bit ka ove zvijezde, da će bit odvratan, grozan, zamišljala san grozne scenarije. Mislin se ja ‘di san se ja ovo uvalila, šta je meni ovo tribalo’, meni je to bija šok. Strašan šok, negativan. Nisan imala pojma. Ja nisan znala da on piva uopće”, priznala je Vesna.

Nedugo nakon prve tragedije zadesila ih je još jedna. Vesna je imala spontani.

Poslije toga ostala trudna i rodila sina Dinu. Dvi godine nakon rodila je blizance, Damira i Davora.

Podsjećamo, Vesna i Oliver imaju ukupno sedmero unučadi, a Oliver, za čijeg se života rodilo njih pet, sinovima je zabranio da djecu nazovu po njemu kako nekog od njih poslije ne bi zezali jer se zove Oliver Dragojević.

”Jako volim unuke, obitelj, to ne trebam ni govoriti.Mislim da sam dobar djed, vidim da me unuci vole. Dobra su to djeca. Znate, dok se nisu rodili unuci, nisam primjećivao kako vrijeme brzo prolazi. Kada ih gledam kako rastu, to me asocira na pšenicu koju posiješ prije Božića i onda iznikne kad treba”, izjavio je jednom prilikom Oliver.