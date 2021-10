SRPSKOJ MISICI PRIJETE ZBOG DVOGLAVOG ORLA: ‘Proživljavam pakao… Bajka koju sam živjela postala je katastrofa!’

Malo tko bi u našoj regiji i čuo za Miss Intercontinental, izbor ljepote koji se upravo održava u Egiptu, da nije srpske predstavnice, 21. godišnje Valentine Petrović. Nakon što se s misicama iz regije slikala pokazujući dvoglavog orla, simbol Kosova, u Srbiji je nastao pravi medijski skandal.

Nekoliko dana nakon objave fotografije, javila se i Valentina. “Proživljavam pakao, prijete mi. Bajka koju sam živjela postala je katastrofa!”, rekla je za Kurir te se ispričala Srbima.

“Želim se javno ispričati zbog svojih nepromišljenih postupaka svom narodu i svojoj državi. Kada smo došli ovdje, predstavnice Kosova i Albanije su imale poglede usmjerene ka meni koji nisu bili prijatni. One su konstantno željele biti u mom društvu, družiti se sa mnom, a kako sam ja odgajana da nemam predrasude, prihvatila sam njihovo društvo”, ispričala je srpska misica.

‘Uplela sam se u njihovu igru’

“Svi su mi govorili da se čuvam i da povedem računa, ali uplela sam se u njihovu igru i takozvanu divnu energiju, prijateljsku nastrojenost i zaboravila sam što su mi svi govorili. Sada sam sigurna da je to bila zamka i da je to smišljeno. Kada su osvanule naše slike s tri prsta, one su me blokirale, ugašen mi je Instagram profil, a one su stalno objavljivale naše slike sa dvoglavim orlom da ispadne da smo se samo tako slikale”, objasnila je.

Sudeći po njezinim riječima, njezine kolegice Miss Albanije Frontina Gaši te Miss Kosova Besa Ćitak su joj pripremile zamku.

‘Normalna srpska obitelj’

Da je još mlada i naivna, u nevjerojatnom medijskom priopćenju potvrdio je i njezin otac Aleksandar Petrović. Ona dijete pojma nema, nesvjesno je to učinila, nije razmišljala, to je sad jedna katastrofa. Moja Valentina je vrlo srpski nastrojena, kad moram ovako da kažem, a moram da biste je razumjeli. Dakle, mi slavimo slavu Svetog Nikolu, to je naša tradicija, vodicu svetimo u kući, tata joj ima stotinu fotografija ispod četničke zastave, znači, mi smo jedna normalna srpska obitelj”, rekao je Valentinin otac.

“Ovo je katastrofa po dijete, ja sad moram nju psihički srediti”, priznao je potreseni Aleksandar.