Srpskog glumca život nije mazio: Radio je kao ličilac, a onda se zaljubio u posebnu ženu

Autor: I.D.

Glumac Dragan Zarić jedno je od imena koje je dobro poznato u kinematografiji bivše države, a rođen je 15. studenoga 1942. godine. Glumčev rodni grad je Beograd, a Dragana su u obitelji zvali Gaga, bio je najnestašniji od troje djece. Naime, Zarić nije baš volio knjige, ni učenje, teško ga je bilo natjerati da školu shvati ozbiljno.

U svojoj bogatoj karijeri proveo je 30 godina pred kamerom, stao je pred nju i izveo “ono svoje” u preko 80 navrata. Zarić se s 24 godine prvi put pojavio na filmskom platnu, kao student u urbanoj drami Vladana Slijepčevića “Štićenik” (1966). Onda se na TV ekranima širom Jugoslavije pojavio opskurni trio, bili su to – “Muzikanti”. Uspjeh “Muzikanata” izbacio je u prvi plan Zarićev talent u komediji.





Nizao je uloge na filmskom platnu, ali…

Inače, ovog glumca mlađa publika najbolje pamti po liku poštara Nazima u antologijskoj ratnoj drami “Lepa sela lepo gore” (1995.) Srđana Dragojevića, ali i portira u filmu “Rane” (1998). Zarićevo posljednje pojavljivanje pred filmskim kamerama bilo je u Lekićevoj drami “Nož” (1999), umro je već sljedeće godine od posljedica karcinoma.

Dramskog umjetnika publika je gledala i kao direktora gimnazije u “Varljivom letu 68”, zatim u filmu “Čovjek s četiri noge”, kao i u komediji “Debeli i mršavi” i filmskom nastavku avantura Paje i Jareta, “Kamiondžije opet voze”, u ulozi prepredenog gastarbajtera Buce Krtalića.

Glumački počeci ovog glumca nisu bili laki. Može se reći da mu život nije bio naklonjen, a on se nije predavao. Kada su ga odbili na prijemnom za glumu, upisao se na studije prava. U međuvremenu, zarađivao je svoj novac radeći kao ličilac.

I kada je primljen na dramu, za Dragana nije sve išlo kako treba. Stjecajem okolnosti ponavljao je drugu godinu na Akademiji. U to vrijeme, stizali su do njega i savjeti da se ostavi glume. Dragan se nije obazirao na to te je htio završiti Akademiju.









‘Kad smo se uzeli ja sam redovno kuhao’

Glumac je godinama bio u braku s Milicom, arhitekticom, s kojom je dobio sina Ivana kćerku Milicu.

“Kad smo se uzeli ja sam redovno kuhao. U stvari, nikad se u našoj kući nije pravilo pitanje tko će da kuhati. Mogu reći da imam sjajnu ženu. Beba je velika lavica. Razumijemo se izvrsno. O svemu se dogovaramo i ravnopravno odlučujemo. Mi smo, prije svega, dva prijatelja”, govorio je glumac, piše Kurir.

Navodno je ovaj par bio jako posvećen obitelji, čak je i Zarić sam isticao da kod kuće nije bio glumac, već otac preokupiran odgojem svoje djece, koja su kasnije krenula očevim putem i poznata su lica srpskoj publici.