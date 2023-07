Srpski youtuber Debeli Sremac posjetio Opatiju i šokirao se cijenama: ‘Imam jednu zamjerku’

Autor: H.B.

Youtuber iz Srbije poznat po nadimku Debeli Sremac, posjetio je nedavno Opatiju i jedan tamošnji restoran uz obalu, a sve je snimio i objavio na svom kanalu na YouTubeu, na kojem inače objavljuje gastro-recenzije.

“Lijepo izgleda terasa, par metara je od mora, bolje ne može. Nije klasičan morski restoran i zato smo ga odabrali, ali uzet ću plodove mora i nešto s roštilja”, rekao je Sremac u uvodu.

“Vidjet ćemo kakve su cijene preko sezone i prenijeti vam što vas čeka ako dođete tu. Nije ovo nikakav luksuzan restoran, klasičan je s roštiljem i specijalitetima iz mora… Eto, pršut, porcija osam i pol eura, carpaccio od sipe ili kozica 12 eura, školjke, kapesante, dva komada 10 eura. Kamenice komad pet eura. Miješano meso 13 eura, grčka salata devet i pol eura. Bome, salata je skupa”, veli Sremac.





Kakve su cijene u Opatiji

Naručili su potom kamenice, pržene lignje, ćevape, capaccio od sipe, salatu od rajčice i feta sira, sok od naranče, točeno pivo i Colu. Pohvalio je i ljubaznog konobara, a upitao ga je i za cijenu ležaljki koje se nalaze u sklopu restorana, a odgovor je bio: dvije ležaljke i suncobran 20 eura po danu, sama ležaljka sedam eura, a sam suncobran šest eura.

“Kako sam vidio, ležaljke u Hrvatskoj su veoma skupe, a evo ovdje dvije ležaljke i suncobran za 20 eura”, rekao je Sremac i onda, prije jela, otkrio da je u Opatiji pronašao smještaj za 65 eura po danu, te da ima spavaću sobu, kupaonu, kuhinju i vrt. “Ima i skupih noćenja, i zato malo potražite, nemojte uzeti prvo što vam se nudi”, napomenuo je Sremac.

Istaknuo je da ima jako puno stranaca, i da zapravo ima najmanje ljudi iz naše regije, a naglasio je i da mu se more jako sviđa te da je čisto i bistro. Potom su on i supruga dobili hranu i isprobali je, a istaknuo je kako su mu kamenice dosta čudne i da bi se morao naviknuti na njihov okus. Supruga je pak bila zadovoljna i kamenicama i lignjama.

Ima samo jednu zamjerku

“Sve izgleda svježe, ne mogu usporediti s onim restoranom u Grčkoj jer nisam naručio slična jela, ali mogu reći da sam zadovoljan. Jedino što se ja od toga ne mogu najesti, sve što smo naručili je za mene predjelo, zato smo naručili i ćevape”, veli Sremac.

“Ćevapi su odlični, dobro pečeni, deset komada devet eura. Pljeskavica sa sirom je 11 eura. To je korektno. Ja sam zadovoljan. Naručili smo i više nego što smo trebali, a da uzmete samo ćevape i pivo to će vas izaći 13 eura. Ako ste normalni, to vam je to”, rekao je srpski youtuber koji je na kraju račun platio 57 eura, ali je dobio popust na račun kuće i inače bi ga platio 64 eura.









Ipak, imao je i jednu zamjerku. Naime, nije mu se svidjelo to što uz ćevape ne dobije lepinju ili pomfrit. “Opatija je skupa i cijene u ovom restoranu su korektne i kvaliteta hrane je odlična”, zaključio je Debeli Sremac.