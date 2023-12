Srpski reper opleo po Zdravku Čoliću, evo razloga: ‘Njega vole moja tetka i baba’

Autor: I.D.

Kontroverzni reper Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica nedavno je gostovao u jutarnjem programu na srpskoj televiziji i svojim je stavovima i reakcijom o najvećoj balkanskoj zvijezdi Zdravku Čoliću iznenadio javnost. Naime, kako je voditeljica u emisiji otkrila, čak 8,6 posto srednjoškolaca koji su sudjelovali u anketi “Tko treba nastupiti ispred Skupštine za doček Nove godine?”, smatra da bi to trebao biti kontroverzni Desingerica. Kontroverzni reper se našao na trećem mjestu na listi, iza Zdravka Čolića i Aleksandre Prijović.

“Kakva anketa? Sad je 2023. godina. O čemu ti pričaš? Čolić je legenda svog vremena i to je to. Hoćemo ići po srednjim školama raditi anketu, da vidimo tko je gas? Iza ovih brojki mora argumentirano stajati. Koliko ljudi je sudjelovalo, tko je mjerodavan za to? Nemam nekakve želje pjevati za doček. To bi svakako bilo nešto drugačije i ekstravagantnije sigurno. Ne možemo podrediti današnju glazbu, koju ja pravim, s Čolićem. On ne pravi današnju modernu muziku, iako je legenda. Drugačije je vrijeme. Njega voli moja tetka i baba”, poručio je reper, kojem očito nije sjelo treće mjesto.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dragomir Despic DesingericaDesign (@dragomirdespic_design)

U Opatiji je napunio klub

Inače, Desingerica od trenutka kada je kročio na scenu, ne prestaje šokirati javnost svojim postupcima. On je poznat po skandaloznim nastupima na kojima udara publiku tenisicom po glavi, polijeva ih alkoholom i pokazuje probušene čarape, a nedavno se pojavio i video kako divlja po cesti. On tvrdi da je to moderni izričaj glazbe, no rijetki bi se s time složili.









Njegovi nastupi su bili zabranjeni u pojedinim gradovima zbog skandaloznog ponašanja. Podsjetimo, u jednom klubu u Opatiji je također održao koncert i sablaznio Hrvate ponašanjem. Inače, njegov posljednji hit Ccokolada je prema YouTube trendingu najslušanija pjesama u Hrvatskoj, a treba podsjetiti i da je riječ o osobi koja je u svijetu glazbene industrije poznata tek godinu dana.









Uz to, sredinom kolovoza 2023. godine, gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, zabranio je Desingerici nastup zbog navodne promocije pogrješnih vrijednosti, a istaknuo je kako je “zabranio primitivizam, a ne umjetnost”.