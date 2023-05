SRPSKI PJEVAČ OSVOJIO SRCE HRVATICE!? Nika Turković objavila fotografiju s misterioznim muškarcem: Svi sumnjaju samo na njega

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Sredinom prošle godine prekinuo je popularni domaći glazbeni par, Nika Turković i Matija Cvek. Nika se nakon prekida posvetila svojoj glazbenoj karijeri i isticala kako uživa u samačkom životu, no u siječnju se počelo šuškati da je njezino srce osvojio Zoran Zarubica, bubnjar srpskog sastava Buč Kesidi.Đ

Nika je tada demantirala glasine i istaknula kako nije u ljubavnoj vezi, a Zoran se držao svog pravila da o privatnom životu ne govori.

“Iznenadili su me takvi navodi i nikako nisam željela da u ovakvom kontekstu takve informacije dolaze u javnost. Nemam više što komentirati vezano za ove glasine”, izjavila je Nika za Gloriju . Ipak, dvojac je viđen na dodjeli MAC nagrada u Beogradu, a društvenim su se mrežama proširile i fotografije njihove prisne šetnje centrom Zagreba.

Mlada pjevačica sada je ponovno uzburkala javnost novom objavom na društvenim mrežama. Objavila je niz fotografija nastalih u posljednje vrijeme, među kojima se našla i jedna s misterioznim muškarcm. Fotografija je snimljena na šetnici, a prikazuje sjene Nike i nepoznatog muškarca.

Foto: InstagramNika je nedavno otkrila da je ostala u dobrim odnosima s kolegom i bivšim dečkom Matijom Cvekom te da se su nakon svega ostali dobri prijatelji.









“Ljudi se razilaze i to je sasvim normalna stvar, no zaista nemam potrebu o tome govoriti. Matija i ja se volimo i poštujemo, ostali smo dobri prijatelji i kolege, to mi je najvažnije. Jedino što mogu zaključiti jest da su u svakom velikom trenutku u životu, na svakoj prekretnici, kreativci uvijek zadovoljni”, rekla je za Gloriju.

Podsjećamo, nakon prekida, širile su se glasine da je do prekida veze došlo zbog prevare, odnosno da se Matija zbližio sa svojom pratećom pjevačicom.