Srpski pjevač doslovno gorio na pozornici, zapalila mu se kosa: Pogledajte taj trenutak užasa

Autor: I.D.

Srpski pjevač Stefan Zdravković, koji se proslavio pod pseudonimom Princ od Vranje, doživio je nezgodu na nastupu uslijed scenskih efekata i vatrometa, kojima se htio uveličati njegov nastup. Princ je pjevao i veselio se sa svojom publikom, a budući da su u blizini bine bila pirotehnička sredstva i gomila vatrometa, plamen je zahvatio i pjevačevu kosu, pa mu se glava počela dimiti.

Zaštitari su mu odmah pritrčali u pomoć kako bi mu pomogli ugasiti plamen, dok on nijednog trenutka nije prestao pjevati. Video je pjevač sam podijelio na društvenim mrežama: “Prošle noći sam bio u vatri, ali doslovno”, našalio se pjevač na svoj račun i na TikToku otkrio kako je to izgledalo. “Show mora ići dalje. Biste li vi prestali pjevati kako bi ugasili vatru?”, napisao je pjevač.

Pjevao dječju pjesmu na upisu za Akademiju

Inače, Stefan je javnosti postao poznat nakon srpskog izbora pjesme za Eurosong, na kojem je bio jedan od favorita.

“Počeo sam pjevati 2009. godine. Na upisu u glazbenu školu u Vranju sam pjevao Eci, peci, pec, pošto tada nisam znao ništa drugo. Bilo bi glupo pjevati Kebu. Moj otac je pjevač, doduše nikad se nigdje nije eksponirao, nije poznat u glazbenom svetu, on samo ima lijep glas. Majka je pjevala od zborova do raznih zabava. Brat je dugo bio profesionalno u muzici, a uz pjevanje svira i gitaru. Na neki način on me je uveo u svijet glazbe. To me je zaintrigiralo da počnem i sam baviti se ovim poslom”, otkrio je ovaj mladi glazbenik za srpske medije.









“Imam si naglasak kada pričam s prijateljima iz Vranja, ali pošto sam dugo u Beogradu, pokupio sam i ovaj dijalekt. U startu sam bio poliglot, još od malih nogu. Odmah su ljudi znali da ću biti talentiran za jezike”, našalio se Stefan koji je studirao norveški jezik u Beogradu.