Srpski novinar otkrio tajne estradnjaka: ‘Na jahtama sklapaju poslove i imaju bjesnomučne bakanalije’

Autor: Barbara Grgić

Prošlo je točno trinaest godina od izlaska treće knjige knjige kontroverznog beogradskog novinara Aleksandra Saše Ignjatovića u kojoj je, osim tajni srpskog jet-seta, otkrio i one slavnih Hrvata.





Zbog knjige je s njim prestala pričati Neda Ukraden

Kako je sam svojevremeno otkrio, zbog njegovih su knjiga s njim prestale pričati hrvatska pjevačica Neda Ukraden i srpska balerina Jelena Tinksa, no iako su mu anonimno prijetili, nikada nije imao problema zbog svoje pisane riječi.

“Bilo je nekih žestokih reakcija nakon prve knjige koja je izašla 2008. godine. Njezin je sadržaj i koncept bio potpuno iznenađenje za javne osobe u Srbiji. Ipak, sva negodovanja svela su se na nekoliko prijetećih poruka s nepoznatih brojeva telefona (što dokazuje da je hrabrost nedostajuća osobina javnih osoba) ili par poziva ‘prijatelja prijateljeva prijatelja’ sa sadržajem ‘polomit ćemo ti noge'”, dodao je.

Ispričao je novinar i kako je poslije druge knjige bilo puno manje napetosti, jer su svi već znali što mogu očekivati. Estradnjaci su, prema njegovim riječima, shvatili da je za njih puno bolje da ne ulaze u konflikt, jer će tako razotkriti identitet. Bilo je tu i nekoliko bivših zvijezda koje su pomoću sukoba sa njim željele dospjeti u medije i ostvariti zadnje trzaje umiruće karijere.

‘Nije pametno zamjeriti se gay lobijima ili medijskim klanovima’

Na pitanje komu se u Srbiji nije pametno zamjeriti, odgovara prilično otvoreno.

“Ne postoji nitko u koga se ne smije dirati jer su, iskreno se trudim vjerovati u to i tako se ponašam u svojoj profesiji, prošla vremena nedodirljivih. S druge strane, sigurno je da postoje lobiji kojima se nije pametno zamjeriti, poput gay lobija, marketinških moćnika ili medijskih klanova. Gay lobi je jak iz dva razloga. Prvi je taj što zloupotrebljava položaj manjine u društvu, dok je drugi činjenica da su se na nekim vodećim pozicijama igrom slučaja našli upravo pripadnici te seksualne orijentacije. Budući da nisam ničiji miljenik ni štićenik, a svoje ratove vodim sam, ne mogu mi previše nauditi”, rekao je u intervjuu iz 2010.









“To su, po meni, dvije različite stvari. Najkontroverznije zvijezde su zapravo one o kojima najmanje znamo, odnosno o kojima najviše nagađamo. Jer, upravo ih naša frustracija što ne znamo svaki detalj njihova života čini kontroverznima. A kada je riječ o nepresušnim izvorima tabloidnog materijala, mislim da u Srbiji još nitko nije pobijedio Jelenu Karleušu. Tu su, naravno, i Ceca Ražnatović, Seka Aleksić i Nataša Bekvalac. Zanimljivo je da su nekako tu zastavu medijskog interesa u velikoj mjeri preuzele TV zvijezde, ali i političari”, dodao je dalje.

Pisao i o hrvatskim estradnjacima

U trećem dijelu knjige otkrio je i neke tajne o hrvatskim estradnjacima.

“Prije svega, ono što hrvatske zvijezde i zvjezdice rade kada dođu u Srbiju, daleko od objektiva vaših medija. Dakle, kako se zabavljaju, s kim se druže, koliko tu ima alkohola, koliko kokaina, a koliko perverzija. Također, bit će tu i priča o jednoj prelijepoj jahti koja krstari Jadranom, a na kojoj hrvatski i srpski džetseteri zajedno sklapaju poslove, kroje medijsku sliku, ali i povremeno bjesomučno orgijaju. Svakako će biti atraktivne i priče iz nekih beogradskih hotela, čiji su direktori neopisivo sretni kada im stižu gosti iz Hrvatske, kao i pogled kroz ključanicu tajnog spa centra samo za VIP klijente”, dodao je u intevrjuu povodom izlaska knjige.









Na pitanje postoje li prave zvijezde na teritoriju bivše države, Ignjatovi je nabrojao desetak imena: “Zdravko Čolić, Lepa Brena, Josipa Lisac, Ceca Ražnatović, Aca Lukas, Gibonni, Đorđe Balašević i Oliver Dragojević. Bio je to i Toše Proeski. I to je definitivno Severina. Ona je jedna od najkarizmatičnijih i najsposobnijih dama koje sam upoznao, s energijom koja je naprosto opipljiva. Pjevačke kvalitete nemaju nikakve veze s tim. Kao, uostalom, i u slučaju Madonne i još mnogih svjetskih zvijezda. Za nekoga tko je ili tko želi biti zvijezda, najvažnije je da može sam sa sobom izaći na kraj. Da može izdržati u svojoj koži. Severina to svakako može”, zaključio je.