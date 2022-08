SRPSKI NOVINAR O ARSENU DEDIĆU: ‘Umjetnik koji je prošao ukletim putem od euforije do bojkota’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Poznati srpski novinar i publicist, Petar Peca Popović, na Facebooku je podijelio sjećanje na domaćeg glazbenika Arsena Dedića kojem je, povodom sedme godišnjice njegove smrti, posvetio podužu objavu koju vam prenosimo u cijelosti.

‘Ono sve što pamtim o njemu nije dovoljno za precizan portret umjetnika koji je prošao ukletim putem između ljubavi i nerazumijevanja, od euforije do bojkota, kroz pakao zdravstvenih iskušenja sve do budućnosti koju smo skupa drugačije sanjali’, napisao je u uvodu.

‘Arsen Dedić je sve što jedan umjetnik može poželjeti biti. Duga karijera zahtijevala je različite umjetničke faze i u svakoj od njih se izdvajao, bio zapažen, svoj i prepoznatljiv.





Slijepi putnik’ zlog vremeplova, suputnik bez isprave u stilskim svrstavanjima, neposredan kao rijetko koji drugi autor, uvijek sa primjetnom potrebom da zauzme položaj s one strane konvencije i akademizma, mimo ispisnika i fah-specijalaca, a opet da se ne udalji od najvažnijih kreativnih i egzistencijalnih uporišta poetskog govorenja. Nitko nije bolje od Arsena pronašao ‘dobitnu’ varijantu elitizma i popularnosti u pjesničkom i muzičkom statusu.

Njegovo djelo nosi složenu, a sentimentalnu sliku vremena i duhovni materijal od šest desetljeća, emotivnu građu pretpostavke kako smo od epohe zanesenosti preko doba bezdušnosti stigli do ere ravnodušnosti. Generacija koja je odrasla uz gitare i sanjarenje, surovo triježnjenje tutnjavom oružja i sveopćim sunovratom, danas je na periferiji života, ali se nije odrekla sebe.









Upravo je Arsen zaslužan što mnogima i dalje nedostaje ta zajednička gruda zalijevana medom, vinom, maslinovim uljem i krvlju, gruda po kojoj je svojim pjesama širio neodoljivu melankoličnost, što su važne uspomene ispunjene stihovima, a ne trivijalnostima. Pjevajući tako da svaka riječ zvuči muški i sudbinski, on je sa beskrajnim uvažavanjem u našu privatnost uveo djevojke za jedan dan, ženske iz njegovog kraja, Veru Pavladoljsku, stare cure, Ines, provincijalke, one koje daju odmah… Rezultat je bio čudesan: muškarce nikad nije bilo sramota da zbog toga plaču na njegovim koncertima.

Arsen je bio neposustali čuvar emocija u kojoj sentimentalnost ne smeta intelektualnosti, gdje se i poslije svih njegovih i naših udesa uzvišeno dotiču tišina pjesničke intime i šarena buka estrade. Vidio je isto što i mi, ništa drugo. No, on je znao to reći. Zato i jeste pjesnik. A kad je pjevao, činio je to sugestivno i drugačije od drugih. Zato je bio veliki vladar scene. Pripada onom velikom redu, ne čoporu, ne ovosezonskoj modi, ne rulji sa top-liste – Brel, Dylan, Scott Walker, Okudžava, Cohen, Paoli, Springsteen, Waits, Arsen… ili obrnuto.







Poslije epskog putovanja kroz autorsku pjesmu, pošto je na zajedničkom jeziku zauvijek uveo osobno i važno u ‘muzičku kulturu bez vrijednosti’, što nas je iz nježnih godina i mladosti koja je više krala no dala, doveo do trenutka kad se prave završni računi i rješavaju stare zagonetke – nije djelovao kao netko spreman stati. Znajući koliko je duga linija ljubavi, a kratka linija života u ukletoj kući bez krova u kojoj pjesnici znače manje od svakog parolaša, gdje autori sudbonosnih stihova vrijede koliko su ‘samo naši’, dozvoljavam sebi pravo da opus Arsena Dedića, prihvaćam kao dragocjenu mapu puta starijeg rođaka za iskušenje zvano ostatak života.

Kako je vrijeme curilo, sve je bio bliži svojim korijenima. Kao da je tražio onu loptu što je kao dječak šutnuo na šibenskoj poljani, a koja nikako da padne. Sve do 17. kolovoza 2015.’, zaključio je Popović.