Srpski mediji napali Severinu: ‘Sramota, oskrnavila je Njegoša. Vladika Rade se okreće u grobu’

Autor: H.B.

Jedna od najpopularnijih pjevačica u regiji, Severina, nastupila je prije nekoliko dana u dvorištu Biljarde na Cetinju povodom 210 godina rođenja crnogorskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša.

Riječ je o događaju na kojem je Slobodan Marunović recitirao stihove iz Njegoševe “Noć skuplja vijeka”, a Severina je izvodila plesnu točku. Severina se pohvalila svojim nastupom na Instagramu, ali nekim srpskim medijima ovaj Sevkin performans baš i nije “sjeo” i dosta su je ružno napali.

Portal Republika.rs objavio je članak u kojem je osudio Severinin nastup. “SKANDALOZNO SKRNAVLJENJE NJEGOŠA! Sramota kakva se ne pamti, Severina se UVIJALA u manastiru na Cetinju”, stoji u naslovu teksta Republike.





‘Bogohulni skandalozan performans’

U nastavku pak navode sljedeće: “Skandalozan i bogohulni performans crnogorskog slikara Dimitrija Popovića, održan je u lapidarijumu Biljarde na Cetinju. Zamisao je bila da se predstavi grafička mapa ‘Oreol mikrokozma’ i performans Noć skuplja vijeka u slavu 210 godina rođenja Njegoša, a za sve ovo je angažirao kontroverznu hrvatsku pjevačicu i mrziteljku Srba Severinu Vučković, što je izazvalo opće negodovanje Njegoševih Crnogoraca”.

Potom su nastavili s ružnim opisom Severinina nastupa: “Iako se na sceni pojavila, na prvi pogled ‘čedna’ i ‘nevina’, točnije takav dojam je pokušala da ostavi dugom belom haljinom, Severina je počela da se baca i uvija po bini, dok je haljinu sve vreme podizala i otkrivala svoje gole noge. Ovo je dovelo do toga da javnost ostane zgrožena prizorom i činjenicom da se na ovakav način skrnavi Njegošev lik i djelo”.









Nekoliko sati prije objave članka s ovim navodima, Republika je objavila članak s jednako senzacionalnim naslovom: “VLADIKA RADE SE PREVRĆE U GROBU! Hrvatska pjevačica srpsku svetinju izvrće ruglu: Razvratna Severina skrnavi Njegoša”.









‘Skrnavljenje Njegoša i dovođenje Severine

U tom su tekstu pak najavili što će Severina raditi na performansu i pitali su za mišljenje političara i lidera Slobodne Crne Gore, Vladislava Dajkovića, koji nije nimalo lijepo govorio o Severini.

“To je ponižavanje Njegoša od pristalica Mila Đukanovića i ideologije koju je on personificirao u Crnoj Gori proteklih 30 godina. Očigledno nema granica, isti oni koji su ga nazivali genocidnim pjesnikom i koji su desetljećima nakon rušenja kapele crkve, u koju je on tražio da se sahrani, koji su odbijali ispuniti njegov amanet danas, obilježavaju njegov rad i djelo kroz skrnavljenje i dovođenje Severine. Makar, kakva je sveukupna atmosfera na Cetinju, možda treba biti spreman na to što dovode Severinu, a ne Thompsona, ustaškog pjevača koji je rado viđen i slušan na Cetinju, naročito dok je trajao progon Srpske pravoslavne crkve. Sad se postavlja pitanje da li će se Severina u svom čitanju Njegoša možda dotaći i svojih video-uradaka i vlastite kinematografije koja ju je proslavila diljem regije. To je teška bruka i teška sramota, nadam se iskreno da se to neće desiti”, poručio je Dajković za Republiku.rs.

A isti se čovjek javio putem Facebooka i nakon nastupa Severine s jednako žestokom porukom.

NJEGOŠ I SEVERINA: ČAST I BRUKA ŽIVE DOVIJEKA Sinoć je na Cetinju održan skandalozan (kabare?) šou ispred Biljarde… Posted by Vladislav Dajković on Wednesday, 26 July 2023

‘Kontroverzna pjevačica izvodila gimnastiku’

Nadalje, o Severininu nastupu pisao je i srpski Alo i njihov ćemo naslov prenijeti točno onako kako su ga i napisali. S tipfelerom. “SKANDAL NEVIĐENIH RAZMER NA CETINJU – NJEGOŠ U SENCI SEVERINE: Pevačica u slavu velikana izvodi gimnastiku na bini”.

U tekstu pak navode da je Severina “kontroverzna hrvatska pjevačica” i da je “ušetala u Njegoševu Biljardu i kratkim plesom na lapidarijumu okupljenim Cetinjanima predstavila “divotnicu” kroz čuvenu njegovu pjesmu ‘Noć skuplja vijeka”.

“Dočekali su je Cetinjani aplauzom i ovacijama kao najrođeniju Crnogorku, a ona u bijelo odjevena, u čijoj sjenci se našla slika crnogorskog vladara, za par minuta pokušala napraviti spoj stiha i gimnastike”, napisali su iz Aloa.