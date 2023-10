Srpski kralj paprike na sto muka: ‘Objavio fotku auta, dobio 300 lajkova, ali ni jedna neće’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Njegoš Stojadinović iz Prijepolja u Srbiji je 42.godišnji poljoprivrednik, vlasnik plantaža koji ima i veliko imanje te se bavi sadnjom i uzgojem voća i povrća, a nadimak ‘kralj paprika’ stekao je svojim radom. Ipak, u njegovom životu nedostaje žena s kojom bi to sve dijelio, a otkrio je kako u pronalasku one prave nema sreće.

“Vremena su se promijenila. Otkad radim ovaj posao i otkad me viđaju na njivi, djevojke imaju sasvim drugačije mišljenje o meni. Kad na društvenim mrežama objavim fotografije kupusa i paprike, ni jedna djevojka mi to neće lajkati. Gledam što se događa… Onda mi je jedan prijatelj koji ima skupocjeni automobil rekao da se fotkam u njemu. Napravio sam to i dobio 300 lajkova”, ispričao je Njegoš za Prvu TV.





“Kad ja moram okopavati, one bi na išle na more”

“Gledam i ne vjerujem da djevojke danas više cijene automobil nego nekog tko proizvede 150 tona povrća. Ne gledaju tko si i što si, već gledaju tko što ima”, razočarano je rekao Njegoš.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Njegos Stojadinovic (@njegosstojadinovic)

“Nisam probirljiv, samo tražim normalnu djevojku koja se ne stidi posla koji radim. Od jutra do večeri sam na njivi. Upoznao sam nekoliko djevojka preko Facebooka, otišao u drugi grad na piće ili na ručak, ali onda one nisu htjele doći u Prijepolje. Usred sezone, kad ja moram okopavati papriku, one bi išle na more. Ma kakvo crno more”, komentirao je Njegoš i pojasnio kako samo traži ‘normalnu ženu’.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Njegos Stojadinovic (@njegosstojadinovic)

“Nikad nije kasno”

“Stignem sve – i spremati i kuhati, a pomaže mi i majka. Radim svaki dan, uvijek ima nekog posla. Ne treba mi toliko vrijedna žena, samo da je normalna. Ne tjeram ja tu ženu da radi po njivama, već da mi pomogne oko kućnih poslova. Puno ljudi priča o meni jer se nisam oženio, ali nikad nije kasno. Bitno je pronaći normalnu osobu”, zaključio je.