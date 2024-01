Srpski glumac dva desetljeća se borio s opakim porokom: ‘Legao mi je kao budali šamar’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Srpski glumac i glazbenik Nikola Pejaković Kolja tijekom svoje karijere ostvario je brojne dosta zavidne uspjehe. Između ostaloga je glumio u kultnom filmu Dragana Bjelogrlića, ‘Lijepa sela lijepo gore’, a dosta je poznato ime i na glazbenoj sceni gdje svira kao ‘Kolja i grobovlasnici’.

Razgovori za medije nisu mu strani, a sada je dodao i novi na listu. No, ovaj je po mnogima drugačiji od drugih, i to zato jer je u njemu Kolja otkrio kako se čak 20 godina borio sa ovisnosti o heroinu. U jednom periodu života je uz to često i ‘virio u čašicu’, zbog čega je nekoliko puta završio i u fizičkim sukobima.

“Kod nas, ali i ovdje, puno se pije alkohol i tretira se kao ‘nije to ništa‘. Svi piju i svi pijemo, ja sam samo prestao. Inače, da još pijem, vjerojatno ne bismo pričali o ovome”, istaknuo je glumac za TV postaju UNA. Otkrio je također i zašto se odao često smrtonosnoj upotrebi heroina.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Chilly Willy (@chilly028)









“Nemam pravo ubijati se na taj način”

“Legao mi je kao budali šamar. Ne znam, jednostavno čovjek ima neke svoje crne rupe koje zatrpava raznim stvarima dok ne nađe odgovore na to. Ja te odgovore nisam baš nalazio dok se nisam vratio pravoslavlju. Tek kad sam se vratio i pogledao život kroz te naočale, vidio sam da nemam baš prava da se ubijam na taj način”, pojasnio je Pejaković.









“Heroin sam koristio 20 godina, a ne izgleda tako. Uglavnom sam bio u toj situaciji. Čovjek kad se nađe u tim situacijama, nađe neki način da savlada taj problem. Nekad ga ne savlada. Nekad ostane k’o riba na suhom”, nadodao je srpski glumac, rekavši također kako se kaje zbog svega lošeg što je učinio pod utjecajem ili alkohola ili heroina.

Prisjetio se i vremena kada su ga Bjelogrlić i kolega Nikola Kojo tijekom snimanja filma odveli na liječenje. Kaže kako je svima bilo jasno da mu je potreban boravak u bolnici, a Pejaković se tome nije protivio. Zanimljivo je i kako se rodio sa četiri prsta na desnoj ruci i kraćom rukom, što je teže palo njegovim roditeljima nego njemu.